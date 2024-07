Widowiskowy upadek tancerza Lady Gagi na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Nagranie hitem sieci

Marcelina Zawadzka i Marina Łuczenko ujawniają prawdę o swoich ciążach. Żylaki i baby blues to dopiero początek. Sandra Kubicka przeżyła istny koszmar

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku przygotowana została ogromna pompą. Po raz pierwszy w historii nowożytnych igrzysk wydarzenie odbyło się poza stadionem. Ceremonia odbyła się na Sekwanie, centralnej rzece Paryża. Parada sportowców oraz główne elementy wydarzenia miały miejsce łodziach płynących po rzece. Organizatorzy zaplanowali też kilka artystycznych niespodzianek. Jedną z nich był występ Lady Gagi. Ogromne wrażenie zrobiło także pojawienie się na scenie od lat niekoncertującej Celine Dion.

Choć pogoda nieco popsuła szyki organizatorów, szacuje się, że aż 600 tysięcy widzów oglądało ceremonię na żywo z nabrzeży Sekwany, co czyni ją najbardziej dostępną ceremonią w historii igrzysk. Przed telewizorami wydarzenie śledziło miliony ludzi na całym świecie.

Upadek tancerza podczas występu Lady Gagi. Wyszło spektakularnie

Występ Lady Gagi od początku budził ogromne emocje. Gwiazda przygotowała na tę wyjątkową okazję utwór "Mon truc en plumes" Zizi Jeanmaire. Popisy wokalne opatrzyła oczywiście odpowiednią oprawą choreograficzną i wyjątkową stylizacją. W trakcie występu nie wszystko jednak poszło jak z płatka, bowiem jeden z tancerzy gwiazdy upadł na scenie. Tego wieczoru w Paryżu padał deszcz. Tancerz najwyraźniej poślizgnął się na wilgotnej powierzchni i w mocno widowiskowy sposób upadł na scenę, co oczywiście nie umknęło uwadze czujnych widzów. Na szczęście artyście nic się nie stało, a ekipa Lady Gagi błyskawicznie powróciła do zaplanowanego układu. Za to nagranie z występu stało się prawdziwym hitem sieci. Sami zobaczcie, jak wyszło.

