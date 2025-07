Katarzyna Zillmann w ryzykownej stylizacji. O krok od wpadki!

W czwartek, 31 lipca gwiazdy show-biznesu praz przedstawiciele mediów tłumnie stawili się na uroczystej prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Podczas imprezy można było dowiedzieć się co w telewizji piszczy, ale nie tylko. Dla wielu sław była to okazja do zaprezentowania się w eleganckich, a często i bardzo ekstrawaganckich stylizacji.

W tym roku z kreacją zaszalała Ada Fijał (48 l.), która pod jasnoróżowy garnitur założyła plastikową "zbroję". Z kolei Katarzyna Zillmann (30 l.) od stóp do głów była ubrana w jeans. Jednak zrezygnowała z pewnej kluczowej części garderoby - ze stanika.

Polska mistrzyni olimpijska obszerną jeansową kurtkę narzuciła na gołe ciało! Był to bardzo ryzykowny wybór! Jeden zły ruch i kurtka odsłoniłaby naprawdę wiele. Udało się jednak uniknąć wpadki!

To nie był pierwszy raz, gdy Katarzyna Zillmann pojawiła się na salonach topless. Na początku roku podczas Gali Mistrzów Sportu zaprezentowała się w czarnym garniturze. Wtedy również nic nie miała na sobie pod marynarką.

Katarzyna Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami" zatańczy z kobietą?

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek. Oprócz olimpijskiego srebra może pochwalić się również tytułami mistrzyni świata i Europy. Sportsmenka od lat aktywnie działa na rzecz równości i jest jedną z ikon społeczności LGBT. Otwarcie wypowiada się na temat swojej orientacji i związku z kajakarką Julią Walczak.

Po ogłoszeniu jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami", fani programu zastanawiali się czy mistrzyni olimpijska wystąpi w parze z kobietą. Byłaby to druga jednopłciowa para w historii polskiej edycji show. Pierwszą był duet Jacek Jelonek-Michał Danilczuk.

Produkcja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" podała jeszcze składu par 17. sezonu. Niedawno pojawiły się jednak doniesienia, że Katarzynie Zillmann partnerować będzie ulubienica widzów, Janja Lesar!

W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" Katarzynie Zillmann będzie partnerować Janja Lesar - zdradziła Pudelkowi osoba związana z Polsatem.

