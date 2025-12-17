Statua Wolności runęła na ziemię! "Powalił ją silny wiatr"

Kopia Statuy Wolności z Brazylii zniszczona. Spadła z cokołu na ziemię pod wpływem silnego wiatru

Czyżby to był jakiś zły omen? Pytanie tylko, dla kogo. Media społecznościowe obiegł niesamowity film pokazujący ni mniej, ni więcej, tylko obalenie Statuy Wolności. Ale uwaga - nie tej słynnej, nowojorskiej, tylko jej mniejszej kopii ustawionej w Brazylii. Oryginał ma 93 metry wraz z cokołem i 46 bez niego, a podróbka miała ich 35, przy czym sam cokół 11, więc była całkiem spora. Figura z Guaiba w pierwszych kadrach nagrania jest wyraźnie przechylona. Jednocześnie widać, jak samochody stojące dotąd na parkingu wokół pomnika pomału odjeżdżają. Jeden zostaje blisko cokołu, najwyraźniej kierowca jest gdzie indziej i nie ma pojęcia o zagrożeniu. Statua chwieje się, a potem pada na ziemię tuż przed pechowym autem. Wygląda na to, że nie zostało zmiażdżone, zapewne zostało jednak w jakiś sposób uszkodzone odłamkami. Poza tą szkodą - i oczywiście poza stratą samej figury - nikomu na szczęście nic się nie stało. Jak to się stało, że tak wielka figura runęła? W okolicy wiał wtedy bardzo silny wiatr. Trudno jednak, by zwiał taką statuę jak piórko z cokołu, więc zapewne po prostu nie była zbyt dobrze zabezpieczona.

Prawie jak Statua Wolności. Kiedy powstał oryginał, a kiedy podróbka?

Statua Wolności, symbol Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych został wykonany nie w USA, a we Francji przez Francuzów, w tym Gustave’a Eiffela, tego od Wieży Eiffla. Statua powstała w Paryżu i podarowano ją Ameryce jako znak przyjaźni między narodami zadzierzgniętej podczas wojny o niepodległość USA. Rozebrana na części Statua przebyła ocean i została uroczyście odsłonięta w 1886 roku na Liberty Island. Razem z cokołem ma 93 metry, sama figura liczy ich sobie 46. Na świecie istnieje wiele kopii tej słynnej statuy, w samej Brazylii jest ich jeszcze kilka. Historia figury z Guaíba jest nietypowa. Nie była to żadna stara rzeźba, a symbol... sieci marketów. Przed każdym marketem sieci Havan w Brazylii stoi taka "Statua Wolności". Ta powstała zaledwie w 2020 roku, miała w sumie 35 metrów, sama figura 24. Cokół nie uległ uszkodzeniu.

A historic Statue of Liberty replica in Guaíba, Brazil, dating back to the early 1900s, collapsed due to strong winds. The monument, with links to Freemasonry, had stood as a local landmark for over a century. Authorities are assessing the damage and investigating preservation… pic.twitter.com/NFgX13QZCD— NewsX World (@NewsX) December 17, 2025

