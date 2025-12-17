Trump ogłasza pełną blokadę! „Zagraniczna organizacja terrorystyczna”.

Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę tankowców, które wpływają do Wenezueli i wypływają z niej
Całkowita blokada tankowców w Wenezueli! Żaden z nich nie może wypłynąć z tego kraju ani tam wpłynąć. Bo Amerykanie okrążyli kraj Nicolasa Maduro od strony wodnej, a Donald Trump ogłosił pełną blokadę tankowców. „Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli” - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social. „Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”.
Trump żąda zwrotu "ropy, ziemi i aktywów". "Muszą być zwrócone USA NATYCHMIAST"
Donald Trump od miesięcy oskarża prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie kartelem narkotykowym, wzywał go bezskutecznie do ustąpienia ze stanowiska i ucieczki z kraju. „Dlatego dziś zarządzam PEŁNĄ I CAŁKOWITĄ BLOKADĘ WSZYSTKICH OBJĘTYCH SANKCJAMI TANKOWCÓW wpływających do i wypływających z Wenezueli. Nielegalni cudzoziemcy i kryminaliści, których reżim Maduro wysłał do USA podczas słabej i nieudolnej administracji Bidena, są zawracani do Wenezueli w szybkim tempie. Ameryka nie pozwoli kryminalistom, terrorystom ani krajom na okradanie, grożenie albo wyrządzanie szkody naszemu krajowi i tak samo nie pozwoli wrogiemu reżimowi na zabieranie naszej ropy, ziemi ani żadnych innych aktywów, wszystkie z nich muszą być zwrócone USA NATYCHMIAST” - pisał Trump i trudno powiedzieć, co miał na myśli, mówiąc o tym zwrocie.