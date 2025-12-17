Trump ogłasza pełną blokadę! „Zagraniczna organizacja terrorystyczna”.

Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę tankowców, które wpływają do Wenezueli i wypływają z niej

Całkowita blokada tankowców w Wenezueli! Żaden z nich nie może wypłynąć z tego kraju ani tam wpłynąć. Bo Amerykanie okrążyli kraj Nicolasa Maduro od strony wodnej, a Donald Trump ogłosił pełną blokadę tankowców. „Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli” - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social. „Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”.

Trump żąda zwrotu "ropy, ziemi i aktywów". "Muszą być zwrócone USA NATYCHMIAST"

Donald Trump od miesięcy oskarża prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie kartelem narkotykowym, wzywał go bezskutecznie do ustąpienia ze stanowiska i ucieczki z kraju. „Dlatego dziś zarządzam PEŁNĄ I CAŁKOWITĄ BLOKADĘ WSZYSTKICH OBJĘTYCH SANKCJAMI TANKOWCÓW wpływających do i wypływających z Wenezueli. Nielegalni cudzoziemcy i kryminaliści, których reżim Maduro wysłał do USA podczas słabej i nieudolnej administracji Bidena, są zawracani do Wenezueli w szybkim tempie. Ameryka nie pozwoli kryminalistom, terrorystom ani krajom na okradanie, grożenie albo wyrządzanie szkody naszemu krajowi i tak samo nie pozwoli wrogiemu reżimowi na zabieranie naszej ropy, ziemi ani żadnych innych aktywów, wszystkie z nich muszą być zwrócone USA NATYCHMIAST” - pisał Trump i trudno powiedzieć, co miał na myśli, mówiąc o tym zwrocie.

“Venezuela is completely surrounded by the largest Armada ever assembled in the History of South America. It will only get bigger, and the shock to them will be like nothing they have ever seen before — Until such time as they return to the United States of America all of the… pic.twitter.com/WWQwJfcplD— The White House (@WhiteHouse) December 17, 2025

