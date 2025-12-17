Paulla zmieniła się tak bardzo, że nawet wierni fani mają wątpliwości. Przypomina Rozenek, Kubicką i Dodę w jednym

Świąteczna atmosfera, polskie kolędy i znane nazwiska, to właśnie tak reklamowano "Wielkie Kolędowanie w USA". Na scenie pojawiła się cała plejada gwiazd, ale już po pierwszych relacjach w mediach społecznościowych było jasne, że jedna osoba skradła całe show. Paulla, która poleciała za ocean, by wystąpić przed Polonią, znów znalazła się w centrum uwagi. I to niekoniecznie za sprawą swojego bogatego repertuaru.

Paula przypomina trzy celebrytki w jednym. Rozenek, Kubicka i Doda w jednym

Nie od dziś wiadomo, że Paulla uwielbia zmiany. Można wręcz odnieść wrażenie, że każda kolejna okazja jest dla niej pretekstem do nowej wersji samej siebie. Od debiutu z hitem "Od dziś", kiedy zachwycała publiczność w kruczoczarnym bobie, artystka przeszła więcej metamorfoz niż niejeden celebryta przez całą karierę.

Jeszcze niedawno fani oglądali ją w jasnym blondzie, którym chwaliła się na festiwalu w Opolu. Latem z kolei internauci porównywali ją do Natalii Kukulskiej, gdy zaprezentowała się w kręconych włosach. Teraz Paulla znów postanowiła zaskoczyć. Podczas koncertu kolęd w Chicago pojawiła się w zupełnie nowym wydaniu, z ciemniejszym kolorem włosów i gładko zaczesaną fryzurą, której wcześniej u niej nie widzieliśmy.

Ale to nie wszystko. Wokalistka zrezygnowała z klasycznej, kobiecej stylizacji i wskoczyła w oversizowy, męski garnitur. Odważnie, nowocześnie i totalnie inaczej niż dotąd. Zdjęcia ze sceny i backstage’u szybko trafiły na Instagrama, a komentarze posypały się lawinowo. Jedni są zachwyceni, inni nie kryją zaskoczenia. Jedno jest pewne, obok tej metamorfozy nie da się przejść obojętnie!

W "Wielkim Kolędowaniu w USA" Paulla wystąpiła u boku takich gwiazd jak Andrzej Piaseczny, Majka Jeżowska oraz Sławomir i Kajra. Chcielibyście zobaczyć ich występ na żywo?

Sonda Podoba ci się, jak dziś wygląda Paulla? Tak, zmiana na lepsze Nie, przesadziła z zabiegami A co mnie interesuje wygląda innych?