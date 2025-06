To Paulla? Nie, to Siwiec! A coś ty, to Rutkowska! Panie trudno rozróżnić. "Ludzie są złośliwi i ślepi"

Paulla, Natalia Siwiec i Maja Rutkowska. Trzy różne światy, trzy piękne kobiety, ale coś je łączy i są to... ostatnie zmiany wizerunkowe. Coraz częściej w kuluarowych rozmowach na temat najnowszych zdjęć znanych celebrytek pojawiają się żarty typu: „Myślałam, że to Siwiec, a to Rutkowska!” czy „A ta w środku to Paulla czy Maja?”. Internauci, choć bawią się w rozpoznawanie gwiazd, przyznają, że mają z tym spory problem. Wszystko przez zadziwiające podobieństwo tych trzech pań. Wystarczy spojrzeć na ich najnowsze zdjęcia w długich, ciemnawych lokach i perfekcyjnym makijażu. To cechy wspólne Paulli, Natalii Siwiec i Mai Rutkowskiej. Różnią się nazwiskami, ale coraz trudniej znaleźć coś, co rzeczywiście je odróżnia wizualnie, choć na co dzień - oczywiście - pewnie jest to o wiele prostsze.

Paulla, czyli Paulina Ignasiak, wróciła ostatnio z przytupem – nowa piosenka, teledysk i stylizacja, która robi furorę. Artystka nie kryje, że kocha scenę i kamery, a po dłuższej przerwie znów jest o niej głośno w mediach muzycznych.

Natalia Siwiec, która zyskała rozpoznawalność po Euro 2012, nieco ucichła medialnie, ale wciąż działa w mediach społecznościowych i przy okazji większych wydarzeń pojawia się na ściankach. Choć mniej obecna niż kiedyś, wciąż wzbudza zainteresowanie swoim wyglądem.

Maja Rutkowska – partnerka kontrowersyjnego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego – prowadzi bardzo aktywne życie medialne. Wspólnie z mężem i synem pojawiają się na imprezach, promują markę „Rutkowski Patrol”, a ich social media to gotowy katalog trendów i stylizacji.

Jeszcze kilka lat temu każda z nich miała swój wyróżniający się look. Paulla była buntowniczką z charakterystyczną krótką fryzurą, Siwiec – królową glamour z kuszącymi stylizacjami, a Rutkowska prezentowała się bardziej klasycznie, choć z pazurem. Czy panie korzystają z tego samego stylisty? To pytanie, które spędza sam z powiek internautom. Szczegóły poniżej.

Paulla zabiera głos na temat porównań do Siwiec i Rutkowskiej. Tylko w "Super Expressie"

Paulla w rozmowie z "Super Expressem" nie gryzła się w język, mówiąc o krzywdzących jej zdaniem porównaniach do innych gwiazd. Kiedyś była Edyta Górniak, potem Rihanna czy Małgorzata Rozenek, a teraz Natalia Siwiec. Co o tym wszystkim sądzi?

- Zaskakuje mnie to, że ludzie, oprócz tego, że są złośliwi, to jeszcze są ślepi. Jak mój przyjaciel i stylista fryzur zobaczył porównanie do Natalii Siwiec, to powiedział: nie no, to chyba po prostu głupoty i złośliwości. (...) Ja tego nie czytam, powiem szczerze, spływa to po mnie, jak po kaczce - mówi Paulla w rozmowie z naszym dziennikarzem. - Nie chciałabym przypisywać Polakom, że to jest ich cecha narodowa, bo to nieprawda. To zależy od tego, jak jesteś wychowany. Jak masz nudne życie, nie masz co robić, to przy okazji robienia kanapek, pijesz herbatę, siedzisz na mediach społecznościowych jakiegoś aktora i napierniczasz, żeby mu dowalić. Ja rozumiem, że nie wszyscy będą mnie lubić, ja też nie ze wszystkimi będę się lubić, i to jest okej. Ale takie zachowanie jest przecież chore, ludzie. Tę energię można spożytkować na coś innego - dodawała.

Na koniec Paulla śmiała się, że od tych kanapek hejterom "rosną tyłki", a oni - artyści - "z nerwów chudną".

Medycyna estetyczna – przyjaciółka celebrytki? Kiedyś inne, dziś jak z jednej formy

Niezależnie od tego, co stoi za metamorfozami wspomnianych pań, jedno jest pewne: wizerunkowi eksperci zauważają, że współczesne celebrytki (nie te konkretne) często korzystają z tych samych narzędzi, by osiągnąć „ideał piękna” – botoks, kwas hialuronowy, nici liftingujące czy laminacja brwi. I choć każda z pań deklaruje, że dba o siebie „z umiarem”, efekt końcowy bywa... niemal identyczny. Na zdjęciach z czerwonych dywanów i instagramowych relacji widać to aż za dobrze. Fani nieraz muszą przyglądać się dwa razy, zanim napiszą komentarz – bo pomyłki zdarzają się nawet najwierniejszym obserwatorom.

W czasach, gdy każde zdjęcie przechodzi przez kilka aplikacji, łatwo stracić rozeznanie, kto jest kim. Ale kiedy nawet na żywo – podczas gal i wywiadów – gwiazdy wyglądają niemal identycznie, trudno nie zadać pytania: gdzie się podziała indywidualność Czy to efekt mody, czy zwyczajna fascynacja podobnym typem urody – nie wiadomo. Dziś w polskim show-biznesie trzeba się naprawdę postarać, by nie wyglądać jak... kopia swojej koleżanki z branży.

