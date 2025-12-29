Zuchwałe włamanie w czasie wieczoru wigilijnego. Z domu zniknęło milion złotych

włamanie podczas wigilii pod nieobecność domowników

wyważone okno garażowe i splądrowane biuro

skradzione worki z gotówką o wartości ponad 1 mln zł

szybka identyfikacja sprawcy dzięki monitoringowi

zatrzymanie 36-latka w niespełna dobę

cała gotówka odzyskana przez policję

zarzut kradzieży z włamaniem i dozór policyjny

Gdy domownicy spędzali wigilię u rodziny, złodziej wykorzystał ich nieobecność i włamał się do domu. Sprawca wyważył okno garażowe, wszedł do środka i rozpoczął poszukiwanie pieniędzy. W jednym z pomieszczeń, pełniącym funkcję biura, natrafił na worki wypełnione gotówką. Po zabraniu ich opuścił posesję i odjechał samochodem zaparkowanym w pobliżu.

Po powrocie z wigilii właściciele zauważyli ślady włamania i natychmiast wezwali policję. Funkcjonariuszom przekazali, że z domu skradziono ponad milion złotych w gotówce, pochodzącej z prowadzonych przez nich działalności.

Szybka akcja kryminalnych

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z Bytowa. Na podstawie zabezpieczonego monitoringu oraz pracy operacyjnej szybko ustalili, kto stoi za włamaniem. Policjanci nie dali sprawcy dużo czasu – w niespełna dobę dotarli do podejrzanego i go zatrzymali.

Okazał się nim 36-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli porozrzucane banknoty o różnych nominałach. Mężczyzna przyznał, że to on dokonał kradzieży. Cała skradziona kwota została odzyskana i wróciła do właścicieli.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Prokurator przedstawił 36-latkowi zarzut kradzieży z włamaniem. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.