Piesi musieli uciekać z chodnika. Kierowca stracił prawo jazdy w dniu, gdy je dostał

Niebezpieczna kolizja w Lęborku

Do opisywanej, groźnej kolizji doszło w piątek na skrzyżowaniu ulic Targowej i Różyckiego w Lęborku. Uczestniczyły w niej łącznie trzy samochody.

- Z ustaleń policjantów ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wynika, że 18-letni kierowca Peugeota, jadąc ulicą Różyckiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Targową nie zastosował się do znaku "STOP" i uderzył w prawidłowo jadącego VW, a następnie w Skodę. Oba samochody zostały zepchnięte na chodnik, którym poruszali się piesi - poinformowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Stracił prawo jazdy w dniu, w którym je dostał

Pieszym na szczęście w porę udało się uciec z chodnika, nikomu nic się nie stało. Szybko okazało się jednak, że wspomniany 18-latek długo nie nacieszy się świeżo nabytymi uprawnieniami. W dniu, w którym zdał egzamin, policjanci zatrzymali jego prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Za popełnione wykroczenie mundurowi skierują do sądu wniosek o ukaranie 18-latka. Pamiętajmy, że ostrożności za kierownicą nigdy nie jest za wiele. Każdy użytkownik pojazdu powinien o tym wiedzieć, a szczególnie młody, niedoświadczony jeszcze kierowca - zaznaczyli funkcjonariusze.

Kolizja w Lęborku (20.02.2026) - zobacz zdjęcia:

4

Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie