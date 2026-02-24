Piesi musieli uciekać z chodnika. Kierowca stracił prawo jazdy w dniu, gdy je dostał

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-02-24 20:10

W piątek, 20 lutego w Lęborku doszło do niebezpiecznej kolizji. Jako się okazało, jednym z uczestników zdarzenia był 18-letni kierowca, który tego samego dnia... nabył uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Ostatecznie nastolatek nie zdążył się nacieszyć prawem jazdy, gdyż policja zatrzymała jego dokument.

Niebezpieczna kolizja w Lęborku

Do opisywanej, groźnej kolizji doszło w piątek na skrzyżowaniu ulic Targowej i Różyckiego w Lęborku. Uczestniczyły w niej łącznie trzy samochody. 

- Z ustaleń policjantów ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wynika, że 18-letni kierowca Peugeota, jadąc ulicą Różyckiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Targową nie zastosował się do znaku "STOP" i uderzył w prawidłowo jadącego VW, a następnie w Skodę. Oba samochody zostały zepchnięte na chodnik, którym poruszali się piesi - poinformowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Stracił prawo jazdy w dniu, w którym je dostał

Pieszym na szczęście w porę udało się uciec z chodnika, nikomu nic się nie stało. Szybko okazało się jednak, że wspomniany 18-latek długo nie nacieszy się świeżo nabytymi uprawnieniami. W dniu, w którym zdał egzamin, policjanci zatrzymali jego prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

- Za popełnione wykroczenie mundurowi skierują do sądu wniosek o ukaranie 18-latka. Pamiętajmy, że ostrożności za kierownicą nigdy nie jest za wiele. Każdy użytkownik pojazdu powinien o tym wiedzieć, a szczególnie młody, niedoświadczony jeszcze kierowca - zaznaczyli funkcjonariusze.

Kolizja w Lęborku (20.02.2026) - zobacz zdjęcia:

Kolizja w Lęborku (20.02.2026)
Galeria zdjęć 4
Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LĘBORK
POLICJA
KOLIZJA