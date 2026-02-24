Katastrofa budowlana w opolskim. Mężczyzna zginął w zawalonej stodole

2026-02-24 15:39

W miejscowości Lipniki w gminie Kamiennik doszło do tragicznego wypadku. We wtorek (24 lutego) zawaliła się stodoła, grzebiąc pod gruzami mężczyznę. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Do dramatycznego zdarzenia doszło rano we wtorek. Informacja o katastrofie budowlanej w miejscowości Lipniki dotarła do nyskich strażaków po godz. 9. Z pierwszych doniesień wynikało, że pod gruzami może znajdować się człowiek. 

- 24 lutego doszło do tragicznego zdarzenia w miejscowości Lipniki. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Nysie o godzinie 9:14. Z informacji wynikało, że pod gruzami zawalonego obiektu może znajdować się człowiek

- poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w oficjalnym komunikacie. 

Na miejsce katastrofy budowlanej niezwłocznie skierowano duże siły ratunkowe. Jak informuje straż pożarna, w akcji brało udział pięć zastępów strażaków z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Wezwano także zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec LPR.

Tragiczny finał poszukiwań

Po dotarciu na miejsce służby potwierdziły najgorszy scenariusz - doszło do zawalenia się części konstrukcji stodoły. Ratownikom udało się sprawnie zlokalizować i wydobyć poszkodowanego spod ciężkich elementów konstrukcyjnych. Natychmiast podjęto próbę przywrócenia czynności życiowych, jednak na ratunek było już za późno.

-  Ratownicy sprawnie wydobyli poszkodowanego mężczyznę spod elementów konstrukcji i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety, mimo podjętych działań ratowniczych, życia mężczyzny nie udało się uratować- przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon

- przekazuje KP PSP w Nysie. 

Co było przyczyną tragedii?

Na ten moment nie wiadomo, dlaczego doszło do zawalenia się budynku. Okoliczności i przyczyny tej ogromnej tragedii będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa.

