Pijany parafianin postanowił wyżalić się podczas kazania. Przejął ambonę

Do zdarzenia doszło 18 lutego 2026 roku w jednym z kościołów w miejscowości Zawadzkie. O godzinie 16:00 trwało nabożeństwo z okazji Środy Popielcowej, gdy nagle jeden z wiernych wszedł na ambonę i zaczął przemawiać.

Świadkowie relacjonują, że jego wypowiedź była chaotyczna, momentami nieskładna. 40-letni mężczyzna mówił „co go boli” – o problemach osobistych, społecznych, a także o kwestiach związanych z Kościołem. Część wiernych była wyraźnie zszokowana, inni próbowali go uspokoić i nakłonić do zejścia z ambony.

Jak udało nam się ustalić, duchowny prowadzący nabożeństwo, pozwolił nadgorliwemu wiernemu wygłosić "kazanie" do końca.

Na miejsce wezwano policję. Parafianin ukarany

Jak przekazała mł. asp. Dorota Janać, rzecznik prasowa Komendy Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, zgłoszenie wpłynęło około godziny 16:00 i dotyczyło zakłócenia porządku w jednym z dwóch kościołów na terenie Zawadzkiego. Funkcjonariusze ustalili, że 40-letni mężczyzna był w stanie po spożyciu alkoholu. Z naszych ustaleń wynika, że to niecodziennego incydentu doszło w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Policja podkreśla, że w trakcie zdarzenia nie doszło do obrazy uczuć religijnych. Interwencja zakończyła się bez użycia siły. Następnego dnia wobec mężczyzny zastosowano mandat karny za zakłócenie porządku publicznego – na podstawie par. 51 Kodeksu wykroczeń.

Zdarzenie szybko stało się tematem rozmów wśród mieszkańców. Jedni mówią o braku szacunku dla miejsca kultu i wiernych. Inni zastanawiają się, czy była to jedynie alkoholowa brawura, czy może desperacka próba zwrócenia uwagi na osobiste dramaty.

Jedno jest pewne – tegoroczna Środa Popielcowa w Zawadzkiem na długo pozostanie w pamięci uczestników nabożeństwa.