Alarm w Namysłowie! Duży wyciek gazu w centrum miasta. Trwa ewakuacja mieszkańców

Wojciech Kulig
2026-02-15 21:08

Wszystkie służby postawione na nogi w Namysłowie! Po godzinie 19:00 wpłynęło zgłoszenie o wycieku gazu w centrum miasta. Ze względu na ogromne zagrożenie, konieczna była ewakuacja i zablokowanie dróg. Na miejscu pracują strażacy, pogotowie gazowe i policja.

Ewakuacja w centrum Namysłowa

W niedzielę, 15 lutego, około godziny 19:00, namysłowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, które postawiło na nogi wszystkie lokalne służby. W rejonie ul. Armii Krajowej doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. Zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców jest na tyle poważne, że decyzje musiały zapaść błyskawicznie. Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie w oficjalnym komunikacie, opublikowanym przed godziną 21:00, poinformowała o podjętych krokach.

"Uwaga mieszkańcy Namysłowa Dziś około godziny 19:00 namysłowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o rozszczelnieniu instalacji gazowej w rejonie ul. Armii Krajowej. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia natychmiast podjęto działania zabezpieczające. Z pobliskich budynków ewakuowano mieszkańców Zablokowano drogę od ul. Armii Krajowej w kierunku Rynku"

- przekazano w komunikacie. 

Jak przekazał nam rzecznik namysłowskiej policji, swoje domy musiało opuścić do tej pory łącznie 13 osób.

Poważne utrudnienia i apel policji

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się zastępy straży pożarnej, pogotowie gazowe oraz policja, która zabezpiecza cały teren. Priorytetem jest jak najszybsze znalezienie źródła problemu. 

- Strażacy wraz z pogotowiem gazowym ustalają gdzie jest dokładny wyciek gazu, chcą go zlokalizować

- powiedział nam podkom. Łukasz Wróblewski, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

W związku z trwającą akcją, funkcjonariusze nieustannie apelują do wszystkich osób przebywających w okolicy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń.

"Teren zabezpieczają namysłowscy policjanci. (...) Apelujemy do mieszkańców o omijanie tego rejonu oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb."

