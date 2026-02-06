Więził i wykorzystał 11-letnią Patrycję. Niespodzianka w sądzie, nici z procesu

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-02-06 13:37

Patrycja miała ledwie 11 lat, gdy uciekła z domu w Dziewkowicach (woj. opolskie) nikomu nie wspominając, gdzie się wybiera. Cała policja została zerwana na równe nogi. Uruchomiono child alert, bo dziewczynka mogła być w niebezpieczeństwie. Nie była to żadna przesada. Wkrótce okazało się, że Patrycja znajdowała się w Żorach. Tam zwabił ją i przetrzymywał, a także wykorzystał seksualnie Karol B. (24 l.). Dziś dewiant miał stanąć przed sądem. Nic jednak z tego nie wyszło.

  • Karol B. (24 l.) zwabił przez internet 11-letnią Patrycję do swojego mieszkania w Żorach, gdzie ją więził i wykorzystywał seksualnie.
  • Zaginięcie dziewczynki z Dziewkowic (woj. opolskie) w maju ubiegłego roku uruchomiło ogólnopolską akcję poszukiwawczą i procedurę child alert.
  • Proces mężczyzny, który miał rozpocząć się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich, został odwołany z powodu choroby sędziego. Nowy termin nie jest znany.

Dorosły mężczyzna zmanipulował 11-latkę. Ogłoszono child alert

To były bardzo długie godziny w życiu rodziny Patrycji. 11-latka zniknęła bez śladu 13 maja ub. r. Wyszła z domu dziadków, gdzie była w odwiedzinach i miała pójść do domu. Zamiast tego przepadła jak kamień w wodę.

Gdy rodzice zaalarmowali policję, funkcjonariusze doszli do wniosku, że dziewczynka mogła zostać uprowadzona i grozi jej niebezpieczeństwo. Nie zwlekano zatem z ogłoszeniem specjalnej procedury zwanej child alertem. Taki alarm stawia na nogi całą krajową policję. Wszyscy szukali Patrycji. Jej zdjęcia pojawiły się w mediach. Lecz przez blisko 48 godzin jej los pozostawał nieznany.

Dopiero 15 maja policjanci dotarli do dziewczynki. Okazało się, że Patrycja, zmanipulowana przez poznanego w internecie Karola B., sama pojechała do tego mężczyzny. Wsiadła w pociąg do Gliwic, a potem pojechała do Żor. Wpadła jak śliwka w kompot. Karol B. nie miał przyjacielskich zamiarów. Po prostu uwięził dziewczynkę i molestował ją seksualnie.

Proces nie mógł się rozpocząć. Sędzia zachorował

Gehenna skończyła się, gdy rankiem policja "zawinęła" Karola B. w jego miejscu pracy w powiecie wodzisławskim. Mężczyzna pojechał z kryminalnymi do mieszkania. Tam była wystraszona Patrycja. Już wkrótce trafiła z powrotem pod opiekę rodziców.

Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem pozbawienia wolności 11-latki oraz jej wykorzystania seksualnego. Sąd go aresztował i do teraz podejrzany jest w celi aresztu.

Dziś Karol B. miał stanąć przed obliczem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, który miał otworzyć jego proces. Niestety proces nawet nie ruszył. Na przeszkodzie stanęła niedyspozycja jednego z sędziów w składzie orzekającym. Sędzia się poważnie rozchorował i jest na zwolnieniu lekarskim. Nie wiadomo, ile potrwa powrót do zdrowia, ale niewykluczone, że konieczna stanie się nawet wymiana składu orzekającego. Póki co nie wyznaczono nowego terminu rozpoczęcia procesu.

