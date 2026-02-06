Przedszkolanka rzuciła butem w dziecko, jej koleżanki pękały ze śmiechu. Wszystko się nagrało

W przedszkolu w Kalifornii opiekunka rzuciła butem w 5-letnią dziewczynkę, a jej koleżanki śmiały się z zajścia.

Matka dziecka odkryła prawdę dzięki nagraniom z monitoringu i domaga się aresztowania winnej.

Jakie konsekwencje poniosły pracownice przedszkola i czy wymiar sprawiedliwości spełni żądania matki?

Do wstrząsających zdarzeń doszło w połowie stycznia w przedszkolu w Destiny Development Centre w Inglewood w Kalifornii (USA). Na nagraniu, zarejestrowanym przez wewnętrzne kamery, widać, jak w pewnym momencie jedna z opiekunek zdejmuje but i rzuca nim w dziecko, które po uderzeniu zanosi się płaczem. "Dwóch innych pracowników było świadkami zdarzenia i wybuchło śmiechem, zamiast zareagować w adekwatny sposób" - podaje "Metro".

Opiekunka rzuciła butem w dziecko. Jej koleżanki się śmiały

Matka dziewczynki, Michelae Jones, opowiedziała o wszystkim dla lokalnej stacji TV KTLA. "Jestem w szoku. Córka chodzi tam trzy lata, naprawdę myślałam, że moje dziecko jest bezpieczne". Kobieta relacjonowała, że 5-latka opowiedziała jej o wszystkim tego samego wieczoru. Następnego dnia Jones poprosiła szefostwo placówki o rozmowę oraz o wgląd do zapisów z kamer. Na to, by obejrzeć nagrania, musiała czekać dwa tygodnie.

Trzy osoby zwolnione, matka dziecka domaga się aresztu

Dyrektorka przedszkola, Danielle Williams, miała przekazać Jones, że wszczyna dochodzenie. "Następnie wyjaśniła Jones, że opiekunka, która rzuciła butem, rzekomo rzucała buty do innego pomieszczenia, a dziecko przypadkowo dostało nim w głowę"- czytamy. "Nie znęcamy się tu nad dziećmi, nie zatrudniamy osób znęcających się nad dziećmi" - miała mówić dyrektorka. Po przeprowadzeniu śledztwa Williams zwolniła opiekunkę. Dwie pozostałe kobiety, które były obecne podczas incydentu, zostały początkowo zawieszone, ale ostatecznie Williams zdecydowała się również je zwolnić.

Matka pokrzywdzonej 5-latki powiedziała, że zwolnienie pracownic i przeprosiny to za mało, bo obawia się, że to "nie będzie jednorazowy incydent". Jones żąda, aby opiekunka została aresztowana za napaść i znęcanie się nad dzieckiem. "Powinnaś trafić do więzienia. Tego właśnie chcę. Sprawiedliwości" - powiedziała.

Hejt w przedszkolu i szkole - Plac Zabaw odc. 1