Zamach w Moskwie! Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego postrzelony na klatce!

Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, generał Władimir Aleksiejew, został postrzelony w centrum Moskwy.

Do zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym, a sprawca oddał kilka strzałów, ciężko raniąc generała.

Jaki jest motyw zamachu i czy sprawca zostanie ujęty? Dowiedz się więcej, czytając artykuł.

Zamach w Moskwie. Ranny wysoko postawiony członek wywiadu

Informację o zamachu przekazały rosyjskie media, powołując się na Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Generał Władimir Aleksiejew, wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego) został postrzelony w jednym z budynków w centrum Moskwy. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, jaki jest jego stan, wiadomo jedynie, że został ciężko ranny.

Media rosyjskie, powołując się na świadków, napisały, że Aleksiejew miał zostać trafiony w plecy kilkoma strzałami o godz. 7 rano (godz. 5 czasu polskiego), gdy wyszedł z mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Poinformowano, że lekarze walczą o życie generała.

Strzały w centrum Moskwy. Sprawca uciekł

Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Swietłana Pietrienko, cytowana przez rosyjskie media, podała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej. Agencja Reutera podaje, że Aleksiejew jest zastępcą szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego w Ministerstwie Obrony. Kiedy w czerwcu 2023 roku dowódca najemników Jewgienij Prigożyn zorganizował krótkotrwały bunt, Aleksiejew był jednym z czołowych urzędników wysłanych na negocjacje z nim.

Reuters przypomina też, że od początku wojny na Ukrainie zostało zamordowanych kilku wysokich rangą rosyjskich oficerów. Moskwa każdorazowo zrzuca winę za te ataki na Kijów. Ostatnim zabitym oficerem był szef dyrekcji szkolenia wojskowego Sztabu Generalnego, generał porucznik Fanil Sarvarov, który zginął 22 grudnia w wyniku eksplozji bomby podłożonej pod jego samochodem.

BBC przypomina, że Unia Europejska objęła Aleksiejewa sankcjami, gdy GRU zostało oskarżone o przeprowadzenie w 2018 r. zamachu w Salisbury w Wielkiej Brytanii na byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Ataku dokonano wówczas z użyciem środka trującego nowiczok.