Wiemy, jaka będzie pogoda na weekend 07-02 i 08.02! Jak planujesz wychodzenie z domu to zmień buty! Zima stulecia znów zaatakuje

Po chwilowej odwilży, w weekend 7-8 lutego do Polski powróci zima, przynosząc załamanie pogody.

Spodziewane są obfite opady śniegu, marznący deszcz oraz znaczny spadek temperatur, nawet do -15°C.

Uważaj na trudne warunki na drogach i chodnikach – synoptycy ostrzegają przed gołoledzią.

Sprawdź szczegółową prognozę dla Twojego miasta i przygotuj się na powrót zimowej aury!

Pogoda na weekend 07.02 - 08.02. Znów zrobi się niebezpiecznie

Zima dała nam na chwilę odetchnąć. Praktycznie w całym kraju zapanowała odwilż i temperatury na plusie. Wyjątkiem jest północo-wschodni kraniec Polski, gdzie utrzyma się całodobowy mróz. Najcieplej z kolei będzie na południu i wschodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać nawet 12 °C. Niestety, to koniec dobrych wiadomości. Już w weekend 07.02 - 08.02 czeka nas potężne załamanie pogody, a zima znów pokaże swoje niebezpieczne oblicze. W sobotę, 07.02 wgłąb kraju wedrze się arktyczne powietrze. Wraz z zimnymi masami powierza przyjdą obfite opady śniegu. Przelotnie, na południu kraju może także pojawić się marznący deszcz ze śniegiem. jak podaje portal twojapogoda.pl w wielu rejonach temperatura spanie nawet do -4 °C. Niedziela, 08.02 przywita was słabnącymi opadami śniegu. Na północy kraju zacznie się przejaśniać i pojawi się słońce. Praktycznie cała Polska pokryje się niewielkim mrozem. Jedynie na zachodzie i południu termometry mogą wskazać 1 °C. Noc z niedzieli 08.02 na poniedziałek 09.02 znów przyniesie siarczysty mróz. W niektórych rejonach Polski temperatura może spaść nawet do -15 °C.

Nawracające opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a także mróz sprawią, że warunki na drogach i chodnikach znów będą trudne. Wciąż w wielu miejscach zalega zamarznięta warstwa śliskiego śniegu, a teraz może zostać ona nawet zwiększona. Synoptycy przestrzegają przed gołoledzią. Znów może zrobić się ślisko i łatwo będzie o wypadek.

Pogoda na weekend 07.02 - 08.02

Warszawa

Sobota 07.02: pochmurno, temperatura maks. ok. 1°C. , minimum ok. -4 °C.

Niedziela 08.02: opady śniegu z przerwami, chłodniej - maks. ok. -2 °C, minimum nawet -11 °C.

Kraków

Na podstawie ogólnej prognozy dla Polski - w południowej części kraju (np. Kraków) w weekend możliwy jest chłód i przelotne opady śniegu, temperatury w podobnym przedziale jak w centralnej Polsce: ok. 0-2 °C (dzień) i spadki poniżej -5 °C nocami.

Wrocław

Sobota 07.02: pochmurnie, maks. ok. 3 °C, min. ok. -1 °C.

Niedziela 08.02: śnieg z przerwami, ok. 1 °C w dzień, nocą ok. -3 °C.

Poznań

Sobota 07.02: śnieg z przerwami lub lekkie opady śniegu, maks. ok. 1 °C, min. ok. -2 °C.

Niedziela 08.02: ponownie śnieg z przerwami, maks. ok. -1 °C, min. ok. -7 °C.

Gdańsk

Sobota 07.02: możliwe topnienie śniegu, temperatura maks. ok. 0 °C, min. ok. -5 °C.

Niedziela 08.02: niskie chmury, chłodno — maks. ok. -3 °C, nocą ok. -14 °C.