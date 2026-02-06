Wiemy, jaka będzie pogoda na weekend 07-02 i 08.02! Jak planujesz wychodzenie z domu to zmień buty! Zima stulecia znów zaatakuje

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-02-06 9:34

Po fali siarczystych mrozów do Polski przyszła odwilż. Praktycznie w całym kraju zrobiło się cieplej, a w wielu rejonach temperatury osiągnęły dodatnie wartości. Jeżeli macie już dość mrozów i marzycie o wiośnie, to niestety mamy dla Was złe wiadomości. W weekend przyjdzie załamanie pogody, a na drogach i chodnikach znów zrobi się niebezpiecznie.

Jaka pogoda w lutym? IMGW przedstawił prognozy

i

Autor: Pexels.com
  • Po chwilowej odwilży, w weekend 7-8 lutego do Polski powróci zima, przynosząc załamanie pogody.
  • Spodziewane są obfite opady śniegu, marznący deszcz oraz znaczny spadek temperatur, nawet do -15°C.
  • Uważaj na trudne warunki na drogach i chodnikach – synoptycy ostrzegają przed gołoledzią.
  • Sprawdź szczegółową prognozę dla Twojego miasta i przygotuj się na powrót zimowej aury!

Pogoda na weekend 07.02 - 08.02. Znów zrobi się niebezpiecznie

Zima dała nam na chwilę odetchnąć. Praktycznie w całym kraju zapanowała odwilż i temperatury na plusie. Wyjątkiem jest północo-wschodni kraniec Polski, gdzie utrzyma się całodobowy mróz. Najcieplej z kolei będzie na południu i wschodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać nawet 12 °C. Niestety, to koniec dobrych wiadomości. Już w weekend 07.02 - 08.02 czeka nas potężne załamanie pogody, a zima znów pokaże swoje niebezpieczne oblicze. W sobotę, 07.02 wgłąb kraju wedrze się arktyczne powietrze. Wraz z zimnymi masami powierza przyjdą obfite opady śniegu. Przelotnie, na południu kraju może także pojawić się marznący deszcz ze śniegiem. jak podaje portal twojapogoda.pl w wielu rejonach temperatura spanie nawet do -4 °C. Niedziela, 08.02 przywita was słabnącymi opadami śniegu. Na północy kraju zacznie się przejaśniać i pojawi się słońce. Praktycznie cała Polska pokryje się niewielkim mrozem. Jedynie na zachodzie i południu termometry mogą wskazać 1 °C. Noc z niedzieli 08.02 na poniedziałek 09.02 znów przyniesie siarczysty mróz. W niektórych rejonach Polski temperatura może spaść nawet do -15 °C.

Nawracające opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a także mróz sprawią, że warunki na drogach i chodnikach znów będą trudne. Wciąż w wielu miejscach zalega zamarznięta warstwa śliskiego śniegu, a teraz może zostać ona nawet zwiększona. Synoptycy przestrzegają przed gołoledzią. Znów może zrobić się ślisko i łatwo będzie o wypadek. 

Pogoda na weekend 07.02 - 08.02

Warszawa

  • Sobota 07.02: pochmurno, temperatura maks. ok. 1°C. , minimum ok. -4 °C.
  • Niedziela 08.02: opady śniegu z przerwami, chłodniej - maks. ok. -2 °C, minimum nawet -11 °C.

Kraków

Na podstawie ogólnej prognozy dla Polski - w południowej części kraju (np. Kraków) w weekend możliwy jest chłód i przelotne opady śniegu, temperatury w podobnym przedziale jak w centralnej Polsce: ok. 0-2 °C (dzień) i spadki poniżej -5 °C nocami.

Wrocław

  • Sobota 07.02: pochmurnie, maks. ok. 3 °C, min. ok. -1 °C.
  • Niedziela 08.02: śnieg z przerwami, ok. 1 °C w dzień, nocą ok. -3 °C.

Poznań

  • Sobota 07.02: śnieg z przerwami lub lekkie opady śniegu, maks. ok. 1 °C, min. ok. -2 °C.
  • Niedziela 08.02: ponownie śnieg z przerwami, maks. ok. -1 °C, min. ok. -7 °C.

Gdańsk

  • Sobota 07.02: możliwe topnienie śniegu, temperatura maks. ok. 0 °C, min. ok. -5 °C.
  • Niedziela 08.02: niskie chmury, chłodno — maks. ok. -3 °C, nocą ok. -14 °C.
Przeczytaj także:
Taka będzie pogoda na wiosnę 2026. Będzie jak zima, tylko zamiast kożuchów będz…
Super Express Google News
Jaworzyna Krynicka, Krynica-Zdrój
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA WEEKEND
PROGNOZY POGODY
POGODA
ZAŁAMANIE POGODY