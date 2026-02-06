Lana Bajmatowa i Maciej Rybus, którzy byli małżeństwem przez siedem lat, rozwiedli się pod koniec 2025 roku.

Maciej Rybus poznał Lanę Bajmatową w moskiewskiej restauracji, gdzie ta pracowała jako menedżerka i wzięli ślub w 2018 roku, mają dwóch synów.

Rybus zdecydował się pozostać w Rosji po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, co spotkało się z krytyką w Polsce, a Lana Bajmatowa po rozwodzie publikuje odważne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Maciej Rybusa i Lana Bajmatowa historia znajomości

Maciej Rybus i Lana Bajmatowa poznali się w jednej z moskiewskich restauracji. Piłkarz przyszedł coś zjeść, a jego przyszła żona w lokalu pełniła funkcję menedżerki. Pomiędzy Polakiem a Rosjanką szybko zaiskrzyło i w 2018 roku się pobrali. W tym samym roku na świecie pojawił się pierwszy syn pary - Robert. W 2021 roku z kolei urodził się drugi syn - Adrian. Maciej Rybus w Rosji był cenionym zawodnikiem. 66-krotny reprezentant Polski w występował w silnych tamtejszych klubach: Lokomotivie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań. Zawodnik zdecydował się zostać w Rosji, nawet po tym, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, co odbiło się szerokim echem w Polsce. Na dodatek - w 2024 roku - Maciej Rybus wraz z kolegami z klubu złożył kwiaty pod pomnikiem w parku zwycięstwa w Moskwie z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa w Rosji.

Była żona Macieja Rybusa odkrywa różne zakamarki swojego ciała. Urodą czaruje nie tylko piłkarzy

Żona Macieja Rybusa pokazuje w sieci gorące zdjęcia

Pod koniec 2025 roku roku gruchnęła wiadomość o rozwodzie Macieja Rybusa i pięknej Lany. Informację tę podał rosyjski portal mk.ru.

Pozew Lany przeciwko sportowcowi o rozwód i podział majątku został uwzględniony przez sąd w Choroszewie. Żona Rybusa złożyła pozew w grudniu ubiegłego roku, a teraz decyzja została podjęta

- czytaliśmy w serwisie. Niedawno piłkarz udzielił wywiadu portalowi Lowicz24.pl. Stwierdził w nim, że swoich decyzji nie żałuje. - Nie chcę się wypowiadać na tematy wojenne czy polityczne. Dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, żeby być blisko dzieci. Na tamten czas też tak było, nic się nie zmieniło - zaznaczył. Z kolei w Lanę Bajmtową po rozwodzie wstąpiła nowa energia. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się bardzo gorące zdjęcie, na którym odsłoniła spory kawałek swojego ciała. Twarz, szyja i dekolt miała pokryte śladami pocałunków. Jakby tego było mało, do zdjęcia dodała wymowny podpis: "Miau". A w galerii prezentujemy to i inne gorące zdjęcia Lany Bajmatowej, byłej zony Macieja Rybusa. Rozpalają one wyobraźnię.

Była żona Macieja Rybusa opublikowała bezlitosny wpis po rozwodzie. To zrobiła od razu po rozstaniu

Galeria: Lana Bajmatowa odkrywa ciało

64