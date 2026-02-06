Była żona Macieja Rybusa rozpaliła wyobraźnię. Po rozwodzie odkryła ciało! "Miau"

Bartosz Olszewski likp
2026-02-06 8:25

Lana Bajmatowa i Maciej Rybus przez siedem lat byli małżeństwem. Polski piłkarz został w Rosji przy swojej żonie nawet po tym, gdy Władimir Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą. Pod koniec 2025 roku jednak para się rozwiodła. Była już żona Macieja Rybusa cały czas jest aktywna w mediach społecznościowych. Po rozwodzie odkryła nawet swoje ciało i rozpaliła wyobraźnię fanów. Gorące zdjęcia Lany Bajmatowej prezentujemy w naszej galerii.

  • Lana Bajmatowa i Maciej Rybus, którzy byli małżeństwem przez siedem lat, rozwiedli się pod koniec 2025 roku.
  • Maciej Rybus poznał Lanę Bajmatową w moskiewskiej restauracji, gdzie ta pracowała jako menedżerka i wzięli ślub w 2018 roku, mają dwóch synów.
  • Rybus zdecydował się pozostać w Rosji po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, co spotkało się z krytyką w Polsce, a Lana Bajmatowa po rozwodzie publikuje odważne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Maciej Rybusa i Lana Bajmatowa historia znajomości

Maciej Rybus i Lana Bajmatowa poznali się w jednej z moskiewskich restauracji. Piłkarz przyszedł coś zjeść, a jego przyszła żona w lokalu pełniła funkcję menedżerki. Pomiędzy Polakiem a Rosjanką szybko zaiskrzyło i w 2018 roku się pobrali. W tym samym roku na świecie pojawił się pierwszy syn pary - Robert. W 2021 roku z kolei urodził się drugi syn - Adrian. Maciej Rybus w Rosji był cenionym zawodnikiem. 66-krotny reprezentant Polski w występował w silnych tamtejszych klubach: Lokomotivie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań. Zawodnik zdecydował się zostać w Rosji, nawet po tym, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, co odbiło się szerokim echem w Polsce. Na dodatek - w 2024 roku - Maciej Rybus wraz z kolegami z klubu złożył kwiaty pod pomnikiem w parku zwycięstwa w Moskwie z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa w Rosji. 

Była żona Macieja Rybusa odkrywa różne zakamarki swojego ciała. Urodą czaruje nie tylko piłkarzy

Żona Macieja Rybusa pokazuje w sieci gorące zdjęcia

Pod koniec 2025 roku roku gruchnęła wiadomość o rozwodzie Macieja Rybusa i pięknej Lany. Informację tę podał rosyjski portal mk.ru.

Pozew Lany przeciwko sportowcowi o rozwód i podział majątku został uwzględniony przez sąd w Choroszewie. Żona Rybusa złożyła pozew w grudniu ubiegłego roku, a teraz decyzja została podjęta

- czytaliśmy w serwisie. Niedawno piłkarz udzielił wywiadu portalowi Lowicz24.pl. Stwierdził w nim, że swoich decyzji nie żałuje. -  Nie chcę się wypowiadać na tematy wojenne czy polityczne. Dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, żeby być blisko dzieci. Na tamten czas też tak było, nic się nie zmieniło - zaznaczył. Z kolei w Lanę Bajmtową po rozwodzie wstąpiła nowa energia. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się bardzo gorące zdjęcie, na którym odsłoniła spory kawałek swojego ciała. Twarz, szyja i dekolt miała pokryte śladami pocałunków. Jakby tego było mało, do zdjęcia dodała wymowny podpis: "Miau". A w galerii prezentujemy to i inne gorące zdjęcia Lany Bajmatowej, byłej zony Macieja Rybusa. Rozpalają one wyobraźnię. 

Była żona Macieja Rybusa opublikowała bezlitosny wpis po rozwodzie. To zrobiła od razu po rozstaniu

Galeria: Lana Bajmatowa odkrywa ciało

Lana Bajmatowa
Galeria zdjęć 64
Super Express Google News
Tomaszewski zdecydowanie o Rybusie: W kadrze nie ma dla ciebie miejsca!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki