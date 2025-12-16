Była żona Macieja Rybusa odkrywa różne zakamarki swojego ciała. Urodą czaruje nie tylko piłkarzy

Rosyjskie media donoszą o rozwodzie Macieja Rybusa z Laną Bajmatową po siedmiu latach małżeństwa.

Lana Bajmatowa, była żona piłkarza, znana jest z niezwykłej urody i aktywności w mediach społecznościowych, gdzie publikuje śmiałe zdjęcia.

Para, która poznała się w Moskwie i ma dwójkę dzieci, od pewnego czasu zmagała się z kryzysem w związku.

Mimo rozstania, Maciej Rybus chyba nie zamierza wracać na stałe do Polski. Zobacz odważne zdjęcia Lany Bajmatowej!

Maciej Rybus rozstanie i rozwód. Jego żoną była piękna Lana Bajmontowa

Maciej Rybus stał się w Polsce negatywnym bohaterem po tym, gdy zdecydował się kontynuować karierę piłkarską w Rosji po tym, jak Władimir Putin najechał Ukrainę. Sytuację komplikowało to, że żoną byłego reprezentanta Polski była pochodząca z Władywkakazu Lana Bajmontowa. Teraz Maciej Rybus znów znalazł się w centrum uwagi. Wszystko z powodu rozstania z piękną Laną, o którym informowały rosyjskie media. Mało tego, para ma już być po rozwodzie. O kryzysie w małżeństwie plotkowano już od jakiegoś czasu... Najwidoczniej związku nie udało się uratować. Mimo rozpadu małżeństwa Maciej Rybus nie zamierza na dłużej wracać do Polski. Tak przynajmniej wynika słów, które ukazały się w Rosji.

Polecamy: Wszyscy trąbią o rozwodzie Macieja Rybusa. Zdjęcia jego żony w skąpym kostiumiku ogląda cały świat

Tak, na razie mieszkam w Rosji. Moja rodzina i dzieci są tutaj. Polecę do Polski na Nowy Rok, ale potem wrócę

- wyznał w rozmowie z portalem Metaratings.ru.

Maciej Rybus i Lana Bajmontowa historia związku

Lana Bajmotowa i Maciej Rybus uchodzili za udane małżeństwo. Poznali się w restauracji w Moskwie. On przyszedł się posilić, a ona była menedżerką lokalu. Wkrótce między nimi zaiskrzyło. Para pobrała się w 2018 roku. W tym samym roku na świat przyszedł pierwszy syn piłkarza i pięknej Lany - Robert. Trzy lata później urodził się ich drugi syn - Adrian. Była żona Macieja Rybusa cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi około 180 tys. kont. Rozpalające wyobraźnię zdjęcia kobiety są oglądane na całym świecie. Na wielu fotografiach Lana Bajmontova odkrywa różne zakamarki swojego ciała. Odważne fotki byłej żony Macieja Rybusa prezentujemy w galerii.

Galeria: Lana Bajmatowa odkrywa ciało