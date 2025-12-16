Nagrali Szczęsnego, co robił na ławce podczas meczu! Absurdalne sceny, wideo stało się hitem

Końcówka kariery Wojciecha Szczęsnego to gotowy scenariusz na film. Polak nie dość, że dołączył do jednego z największych klubów na świecie będąc de facto na emeryturze, to wywalczył sobie błyskawicznie kolejny kontrakt. Choć nie gra już tak dużo, jak w poprzednim sezonie, to wciąż jest niezwykle chwalony przez kolegów i trenerów. Teraz w sieci pojawiło się nagranie z tego, jak zachowuje się Szczęsny, gdy siedzi na ławce rezerwowych i trudno dziwić się, że budzi taką sympatię.

Szczęsny odstawiał cyrki na ławce Barcelony. Koledzy nie mieli chwili spokoju

Sytuacja z bramkarzami w FC Barcelona stała się ostatnio całkiem interesująca. Nie jest żadną tajemnicą, że Joan Garcia jest numerem jeden, ale jeśli chodzi o kolejne miejsca, sytuacja jest dynamiczna. Oczywiście, gdy Garcia był kontuzjowany, to jego miejsce z całkiem solidnym skutkiem zajął Wojciech Szczęsny, ale teraz sytuacja się zmienia, ponieważ do zdrowia powrócił Marc-Andre ter Stegen. Hiszpańskie media już wcześniej zapewniały, że Hansi Flick jako numer dwa w bramce widzi Szczęsnego, a swojego rodaka traktuje jako trzeciego golkipera. Teraz jednak nie jest to takie oczywiste.

Zadrżeliśmy po tych wieściach o Lewandowskim! Nie trenował z drużyną, nie wygląda to dobrze

Marc jest wspaniałym bramkarzem i mamy trzech takich. Moje słowa były jasne: Joan Garcia jest numerem 1, więc zobaczymy, co się stanie – powiedział na temat przyszłości ter Stegena Hansi Flick, co może oznaczać, że pozycja numer 2 w hierarchii może się zmienić. Przy tym niemiecki trener nie zapomniał jednak o polskim bramkarzu i wypowiedział się o nim w bardzo ciepłych słowach. – Nie zapominajcie, że Szczęsny jest kluczowym zawodnikiem dla nas na i poza boiskiem – dodawał trener Barcelony na konferencji przed meczem Guadalajara – FC Barcelona w Pucharze Króla. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na końcówkę jego słów.

Robert Lewandowski znów na ławce. Jan Tomaszewski ma szokującą teorię. "Chcą się go pozbyć"

KULISY ŻYCIA WOJCIECHA SZCZĘSNEGO. JEST LEPSZE NIŻ U BECKHAMA?

Fani szybko skomentowali w sieci wypowiedzi Flicka. Jeden z nich udostępnił nagranie, które najlepiej oddaje fragment na temat tego, że Szczęsny jest ważny nie tylko na boisku, ale i w szatni. Widać na nim, jak podczas meczu z Realem Betis polski bramkarz przez długi czas... nie daje spokoju swoim kolegom i ciągle z nich żartuje! Wygląda to nieco jak zaczepki na lekcji w podstawówce (Szczęsny m.in. rzuca w kolegów z drużyny kulką papieru/taśmy), ale najważniejsze, że pozytywnie wpływa na atmosferę w szatni. Pod tym kątem ter Stegen znajduje się na drugim biegunie. Wideo możecie zobaczyć poniżej:

