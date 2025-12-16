Została sama, głodna i bezradna. Dramat seniorki poruszył policjantów

Pomoc dla seniorów to temat, który wcześniej czy później może dotknąć każdego z nas. Czasem to nasi rodzice lub dziadkowie, a innym razem my sami stajemy się osobami potrzebującymi wsparcia. Przykład z Gniezna pokazuje, jak niewiele potrzeba, by starszy człowiek znalazł się w dramatycznej sytuacji – i jak wiele znaczy szybka reakcja.

Zobacz: 11-letni Gabryś wypadł z okna szkolnej bursy! Rodzice: „To Matka Boska go uratowała”

W niedzielę, 14 grudnia, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zadzwoniła seniorka z prośbą o pomoc. Kobieta, mieszkanka miasta, poinformowała, że jej syn, z którym na co dzień mieszkała, kilka dni wcześniej wyszedł z domu i nie wrócił. Zostawił ją bez jedzenia, bez opieki i bez środków do życia. Starsza pani była wyraźnie zaniepokojona – nie prosiła o wiele, jedynie o pomoc w zrobieniu podstawowych zakupów spożywczych na najbliższe dni.

Dyżurny nie wahał się ani chwili i natychmiast skierował pod wskazany adres policyjny patrol. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili zgłoszenie i zastali seniorkę, która rzeczywiście nie miała w domu podstawowych produktów żywnościowych. Po rozmowie z kobietą policjanci wspólnie ustalili listę niezbędnych zakupów – takich, które pozwolą jej spokojnie funkcjonować przez kilka kolejnych dni.

Mundurowi udali się do pobliskiego sklepu spożywczego, gdzie kupili potrzebne produkty. Po powrocie do mieszkania seniorka oddała policjantom pieniądze za zakupy, nie kryjąc wdzięczności za okazaną pomoc i zainteresowanie jej losem.

To jednak nie był koniec działań funkcjonariuszy. Widząc, w jak trudnej sytuacji znalazła się starsza mieszkanka Gniezna, policjanci podjęli decyzję o poinformowaniu odpowiednich instytucji pomocowych, które mogą objąć kobietę dalszym wsparciem i zapewnić jej bezpieczeństwo.

Ta interwencja jest ważnym przypomnieniem, że osoby starsze często pozostają niewidoczne i bezradne wobec problemów dnia codziennego. Policja apeluje, by nie pozostawać obojętnym – jeśli w naszym sąsiedztwie mieszkają osoby, które mogą potrzebować pomocy, warto reagować i zgłaszać takie sytuacje. Czasem jeden telefon może zmienić czyjeś życie.