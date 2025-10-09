11-letni Gabryś wypadł z okna szkolnej bursy! Rodzice: „To Matka Boska go uratowała”

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2025-10-09 12:58

To prawdziwy cud. 11-letni Gabryś z Gniezna wypadł z okna z trzeciego piętra szkolnej bursy. Choć chłopiec jest połamany i czeka go długa rehabilitacja, uniknął śmierci, a jego rodzice mogą mówić o wielkim szczęściu. - Jesteśmy przekonani o tym, że naszego Gabrysia uratowała Matka Boska. On miał w czasie upadku łańcuszek z medalikiem, który dostał na Pierwszą Komunię Świętą - mówi wzruszona Marta Grześkowiak, mama jedenastolatka.

Super Express Google News

To miała być przepustka do samodzielności. Gabriel Grześkowiak jest chłopcem w spektrum, a autyzm zdiagnozowano u niego zaraz po tym, jak skończył trzy lata. Chłopiec nie mówi, ale rodzice robią wszystko, by zapewnić mu dobre i godne życie. - Dlatego postanowiliśmy dać Gabrysia do szkoły specjalnej z bursą, żeby się usamodzielnił - mówi mama chłopca.

Placówka, do której trafił to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Plan choć był szczytny, okazał się niewypałem. Pierwszego dnia w szkole, a w zasadzie będąc jeszcze bursie, Gabryś podszedł do okna na trzecim piętrze. W teorii powinno być zabezpieczone przed otwarciem, ale Gabrysiowi udało się je otworzyć. Chwila nieuwagi, nadmierne wychylenie się i doszło do tragedii.

Gabryś wypadł z 3 piętra
11 zdjęć

Gabryś wypadł. Wszystko działo się na oczach świadka, opiekuna w bursie. Na początku wszystko wyglądało bardzo dramatycznie. Upadek z wysokości trzeciego piętra dla wielu czeto kończy się śmiercią. Chłopiec od razu został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Medycznym do szpitala w Poznaniu. Tam lekarze podjęli heroiczną walkę o życie jedenastolatka.

- Gabryś na 10 dni trafił na oddział intensywnej opieki medycznej. To był dla nas horror - mówi mama chłopca. Lekarze robili, co mogli, a rodzicom pozostała modlitwa. - Zamówiliśmy mszę za syna i wiele osób razem z nami modliło się za to, by przeżył - wspomina kobieta. Teraz śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie.

Stan Gabrysia długo był zagrażający życiu. W końcu ustabilizował się. Gabryś miał stłuczoną klatkę piersiową, uraz płuca, złamanie otwarte stawu łokciowego, złamanie sześciu kręgów kręgosłupa oraz pogruchotaną miednicę. Ale przeżył i to jest dla nas najważniejsze. - Wierzymy, że to dzięki Matce Boskiej. Gabryś w dniu wypadku miał medalik, który dostał właśnie z Matką Boską - mówi szczęśliwa mama chłopca. Teraz Gabriel wrócił już do domu.

Przed nim długa i kosztowna rehabilitacja. Rodzice apelują o pomoc, bo sami nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru. - Powrót do sprawności będzie długi, ale zrobimy wszystko, by czuł się potem już dobrze - mówi pani Marta, dodając, że Gabryś to dziecko wyjątkowe. - Choć los nie szczędził mu trudności, zawsze był pełen ciepła i potrafił obdarowywać nas szczerym uśmiechem - mówi mama.

Dla Gabrysia rodzice utworzyli w internecie zbiórkę. Każdy, kto chciałby wesprzeć chłopca, może to zrobić przez stronę pomagam.pl Link TUTAJ.

Kraków: Piotr B. jechał pijany alejami, spowodował wypadek, zabił kolegę - wraca do aresztu tymczasowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GNIEZNO
POLICJA GNIEZNO