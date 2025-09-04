11-latek wypadł z okna na 3. piętrze szkoły w Gnieźnie! Jego stan jest krytyczny

11-letni chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną wypadł z okna na trzecim piętrze internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie.

Do wypadku doszło 4 sierpnia po godzinie 6 rano.

Chłopiec został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Poznaniu, a jego stan jest krytyczny.

Do wypadku doszło po 6 rano (4 września) w szkolnej bursie. 11-letni chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną, na co dzień mieszkający w internacie, otworzył okno na trzecim piętrze. Niestety, chwilę później doszło do dramatu. Nastolatek wypadł.

- Do zdarzenia zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł go do szpitala. Tam zdecydowano o przetransportowaniu dziecka Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Poznaniu - mówi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Nieoficjalnie wiadomo, że okno było wcześniej zabezpieczone przed otwarciem, ale chłopcu udało się pokonać te zabezpieczenia.

Jak mówi policjantka, świadkiem wypadku był pracownik ośrodka. To on udzielał dziecku pierwszej pomocy i to on wezwał na miejsce służby. - Na ten moment stan dziecka jest zagrażający jego życiu. Ustalamy dokładne okoliczności zdarzenia - mówi na koniec Osińska.

Funkcjonariusze muszą sprawdzić między innymi pod czyją opieką był 11-latek.