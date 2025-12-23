Tragedia na torach w Wielkopolsce! Nie żyje 17-letnia dziewczyna

Do niewyobrażalnej tragedii doszło tuż przed świętami w Wielkopolsce. W poniedziałkowy poranek, 22 grudnia, pociąg potrącił 17-letnią dziewczynę. Nastolatka zginęła na miejscu. Okoliczności zdarzenia badają służby.

Ten dzień miał być czasem przygotowań do świąt, a dla jednej rodziny stał się początkiem niewyobrażalnego dramatu. W poniedziałek, 22 grudnia, nad ranem w Zbąszyniu w powiecie nowotomyskim doszło do tragicznego wypadku kolejowego. Około godziny 4.15 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu osoby przez pociąg.

Jak poinformował dyżurny wielkopolskich strażaków, w zdarzeniu brał udział pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Oborniki – Zbąszynek. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz straż pożarna. Niestety, na pomoc było już za późno. 17-letnia dziewczyna poniosła śmierć na miejscu.

W chwili tragedii pociągiem relacji Zbąszynek - Oborniki podróżowało sześć osób. Na szczęście żadnemu z pasażerów nic się nie stało, jednak wszyscy byli świadkami dramatycznych chwil.

Miejsce wypadku zostało zabezpieczone, a przez długi czas pracowały tam służby wyjaśniające dokładne okoliczności tragedii. Policja podkreśla, że zdarzenie nie miało charakteru kryminalnego - poinformowała w rozmowie z „Faktem” Barbara Sobieszek, rzeczniczka prasowa policji w Nowym Tomyślu.

Tragedia wpłynęła również na ruch kolejowy w regionie. Koleje Wielkopolskie poinformowały o utrudnieniach i opóźnieniach na trasie, na której doszło do wypadku. 

Okoliczności tej tragedii będą jeszcze szczegółowo analizowane przez odpowiednie służby.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

