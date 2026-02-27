Brutalna zbrodnia w Sosnowcu. Zarzuty usłyszał nastolatek i starszy mężczyzna

Niedzielne popołudnie w Sosnowcu zakończyło się makabrycznym odkryciem w jednym z mieszkań. Znalezienie ciała 60-latka postawiło na nogi lokalną policję, a błyskawiczna akcja kryminalnych doprowadziła do ujęcia osób podejrzewanych o ten czyn.

Zabójstwo w Sosnowcu

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Śledztwo w sprawie śmierci przy ul. Warneńczyka

Funkcjonariusze z sosnowieckiej komendy miejskiej oraz V Komisariatu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie zbrodni zabójstwa połączonego z rozbojem. Zgromadzone przez śledczych dowody okazały się wystarczające, by sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

W przypadku udowodnienia winy przed sądem, sprawcom grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Dramat rozegrał się w niedzielne popołudnie, 22 lutego w bloku przy ulicy Warneńczyka w Sosnowcu. Około godziny 17:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o znalezieniu zwłok w jednym z mieszkań. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili tożsamość denata, ustalając, że ofiarą jest 60-letni mieszkaniec miasta.

Lokal mieszkalny został natychmiast zabezpieczony na potrzeby szczegółowych czynności procesowych. Do pracy przystąpili technicy kryminalistyki, śledczy oraz operacyjni, którzy skrupulatnie dokumentowali każdy ślad i gromadzili materiał dowodowy niezbędny do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Wszystkie czynności na miejscu tragedii nadzorował prokurator, a udział w nich brał również biegły z zakresu medycyny sądowej. Wstępne oględziny ciała dały podstawy, by sądzić, że zgon mężczyzny nastąpił w sposób gwałtowny, co skutkowało natychmiastowym wszczęciem śledztwa w kierunku zabójstwa.

Zarzuty dla 19-latka i 39-latka

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci jeszcze tego samego dnia wytypowali i ujęli dwóch podejrzewanych o udział w zdarzeniu. Mężczyźni w wieku 19 i 39 lat usłyszeli prokuratorskie zarzuty zabójstwa oraz rozboju, co wskazuje na to, że motywem sprawców mogła być chęć zysku.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec obu zatrzymanych najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Jest to standardowa procedura w sprawach o najcięższe przestępstwa, mająca na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania i uniemożliwienie mataczenia.

Postępowanie przygotowawcze jest w toku i pozostaje pod ścisłym nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze wciąż pracują nad dokładnym odtworzeniem przebiegu zdarzeń, analizując kolejne dowody i przesłuchując świadków, aby precyzyjnie ustalić wszystkie okoliczności tej tragedii.

