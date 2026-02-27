Obejrzała przerażające nagranie. Chodzi o morderstwo w Kadłubie. Kluczowy sygnał

Brutalna zbrodnia w powiecie strzeleckim

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z czwartku na piątek w jednym z domów jednorodzinnych w Kadłubie (województwo opolskie). Sprawca działał z ogromną brutalnością, wykorzystując jako narzędzie zbrodni siekierę.

„W nocy otrzymaliśmy informację, że w jednym domów w gminie Strzelce Opolskie mogą znajdować się ciała dwóch osób. Są to ciała mężczyzny i kobiety” - informuje mł. asp. Dorota Janać, rzecznik policji w Strzelcach Opolskich. „Policjanci udali się na miejsce i potwierdzili ten fakt”

Po trwających kilka godzin poszukiwaniach policjanci ujęli 17-latka powiązanego z tym makabrycznym czynem. Ofiarami nastolatka okazali się członkowie jego najbliższej rodziny: 92-letnia prababcia oraz 38-letni ojczym. Młody mężczyzna jest podejrzewany o pozbawienie ich życia w okrutny sposób.

Mieszkanka powiatu starachowickiego zaalarmowała policję

W rozwiązaniu tej sprawy kluczowe okazały się ustalenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz reakcja obywatelska. Niezwykle istotną rolę odegrała mieszkanka powiatu starachowickiego, która w mediach społecznościowych trafiła na niepokojący film. Z opublikowanego materiału wynikało, że na terenie naszego kraju mogło dojść do zabójstwa dwóch osób.

Mundurowi, wykorzystując dostępne środki techniczne, szybko zlokalizowali dokładne miejsce zdarzenia. Niestety, po przybyciu na posesję potwierdzili najgorsze przypuszczenia, odnajdując ciała 92-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny.

Zatrzymanie 17-letniego podejrzanego

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu odnaleźli nastolatka 26 lutego, zaledwie kilka minut po godzinie 13:00, na terenie powiatu krapkowickiego. W momencie zatrzymania 17-latek był spokojny, nie posiadał przy sobie broni i nie stawiał oporu. Służby informują, że nie składał on żadnych wyjaśnień.

Śledczy podkreślają wyjątkowe okrucieństwo, z jakim działał napastnik. Prokuratura zdecydowała się na ujawnienie drastycznych opisów obrażeń, jakie zadano ofiarom tej tragedii.

„Te oględziny, pozwoliły stwierdzić, że ciała ofiar nosiły liczne rany rąbane, cięte. Niewykluczone, że narzędziem zbrodni w tym wypadku była siekiera bądź inne podobne narzędzie” - przekazuje Radiu ESKA prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

