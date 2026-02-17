Nowe uzdrowisko w Polsce? Pińczów szykuje dużą inwestycję

Czy w województwie świętokrzyskim powstanie nowe uzdrowisko? Wszystko wskazuje na to, że Pińczów konsekwentnie zmierza w tym kierunku. Władze gminy przygotowują dużą inwestycję, która ma przybliżyć miasto do uzyskania pełnoprawnego statusu uzdrowiska.

Pińczów z obszarem ochrony uzdrowiskowej

Od 2024 roku część Pińczowa oraz okoliczne tereny objęte są obszarem ochrony uzdrowiskowej. To jeden z najważniejszych formalnych kroków w drodze do uzyskania statusu uzdrowiska. Taki obszar wyznacza się tam, gdzie występują naturalne surowce lecznicze i odpowiednie warunki klimatyczne, ale miejscowość nie posiada jeszcze pełnej infrastruktury uzdrowiskowej.

Rurociąg zamiast beczkowozów

Pińczów stawia przede wszystkim na wodę siarczkową. Złoża znajdują się częściowo na terenie gminy, jednak samo ujęcie zlokalizowane jest w Lesie Winiarskim, na obszarze sąsiedniej gminy Busko-Zdrój – jednego z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce.

Aby woda mogła być wykorzystywana w przyszłych zabiegach leczniczych, konieczne jest jej sprawne i szybkie dostarczanie do planowanej strefy uzdrowiskowej. Władze Pińczowa przygotowują dokumentację budowy wodociągu, który połączy ujęcie z miastem. Wykonawca ma na opracowanie dokumentów 14 miesięcy.

Jak podkreślają samorządowcy, transport wody siarczkowej beczkowozami byłby nieopłacalny i niepraktyczny. Tego typu woda ma bardzo krótki termin przydatności do użycia, dlatego kluczowe jest jej szybkie dostarczenie bezpośrednio do miejsca wykorzystania. Budowa rurociągu ma być rozwiązaniem prostszym, efektywniejszym i w dłuższej perspektywie tańszym.

Pińczów zostanie uzdrowiskiem? Powstaną sanatoria

Wart wspomnieć, iż w planach jest budowa zakładu przyrodoleczniczego, który umożliwi prowadzenie zabiegów z wykorzystaniem wody siarczkowej. Rozważana jest także budowa drogi dojazdowej do strefy uzdrowiskowej oraz rozwój bazy noclegowej.

Jak podaje portal wiadomosci.radiozet.pl, przez lokalne władze prowadzone są wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi budową sanatoriów i pensjonatów. To właśnie odpowiednia infrastruktura – obiekty lecznicze, zaplecze noclegowe i komunikacyjne – jest warunkiem koniecznym do uzyskania statusu uzdrowiska nadawanego przez Ministerstwo Zdrowia.