Wrzesińska nakryła męża w ramionach Błaszczyk. Finał głośnego romansu był bolesny

Życie uczuciowe gwiazd to temat, który od zawsze rozpala wyobraźnię fanów, a historia Barbary Wrzesińskiej to gotowy scenariusz na film pełen zwrotów akcji. Choć na ekranie zachwycała charyzmą, w domowym zaciszu musiała mierzyć się z serią rozczarowań. Wybitna aktorka trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu, wierząc, że tym razem odnalazła miłość na całe życie. Niestety, los napisał dla niej zupełnie inny scenariusz. Każda z tych relacji kończyła się rozwodem, a kulisy jednego z rozstań są szczególnie pikantne.

Ikona PRL-u z bagażem doświadczeń. Fatum nad jej związkami?

Swoją przygodę ze sceną zaczęła jeszcze w 1956 roku w Teatrze Współczesnym, a zaledwie dwa lata później zadebiutowała na wielkim ekranie. Widzowie pokochali ją jednak przede wszystkim za rolę pani Basieńki w kultowym kabarecie Olgi Lipińskiej oraz za kreację Maryny w „Weselu” Andrzeja Wajdy. Choć zawodowo pięła się na szczyt, występując w takich hitach jak „Niania” czy „Plebania”, prywatnie przeżywała trudne chwile. 15 stycznia gwiazda skończyła 88 lat i nie ukrywa, że szczęście do mężczyzn zdecydowanie ją omijało.

Jej pierwszym wybrankiem był kolega po fachu, Bohdan Łazuka. Niestety, ten związek nie przetrwał próby czasu. Kolejnym mężem aktorki został Maciej Maciąg, z którym doczekała się syna Pawła – warto dodać, że był on pierwszym mężem znanej modelki Agnieszki Maciąg. Do trzech razy sztuka? Niestety nie w tym przypadku. Trzecie małżeństwo z Jackiem Janczarskim, z którym ma syna Borysa, okazało się najbardziej bolesną lekcją życia.

Bolesna zdrada z Błaszczyk w tle. Wybrała samotność

Relacja ze scenarzystą Jackiem Janczarskim zakończyła się w atmosferze skandalu zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Jak wyszło na jaw w rozmowie z autorką biografii artysty, Wrzesińska przeżyła szokującą chwilę, gdy nakryła ukochanego w niedwuznacznej sytuacji. Okazało się, że przyłapała męża w towarzystwie Ewy Błaszczyk. Młodsza o kilkanaście lat koleżanka po fachu wkrótce potem, w połowie lat 80., została żoną Janczarskiego, a para doczekała się córek bliźniaczek.

Po latach burzliwych perypetii sercowych gwiazda doszła do zaskakujących wniosków. W programie „Kulisy sławy” emitowanym przez TVN wyznała, że najlepiej czuje się jako singielka. Aktorka zdradziła, że już w dzieciństwie, gdy jej dom był pełen gości, najbardziej ceniła sobie momenty, kiedy mogła zostać zupełnie sama. Wygląda na to, że po latach sercowych zawirowań, wreszcie odnalazła upragniony spokój.

"Dom zawsze był otwarty, odwiedzały nas tłumy. Czekałam, aż wszyscy rozjadą się na wakacje. Teraz wreszcie jestem sama i... to są moje wakacje. [...] Jestem samotna z wyboru i dlatego bardzo szczęśliwa" - wyznała.