Tragedia na torach w Krakowie. Nastolatek nie miał szans w starciu z pociągiem

Tragiczny wypadek kolejowy w Krakowie, gdzie pociąg potrącił młodego człowieka.

Ofiarą jest 16-latek, który zginął na miejscu, a na miejscu pracują służby.

Sprawdź, jakie utrudnienia czekają pasażerów i co dalej z ruchem kolejowym.

Tragiczny wypadek w Krakowie. 16-latek zginął pod kołami pociągu

Do dramatycznych zdarzeń doszło tuż przed godz. 17 w rejonie ul. Macieja Dębskiego w krakowskich Opatkowicach. Pociąg relacji Bydgoszcz–Zakopane potrącił młodego człowieka. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Według wstępnych informacji ofiara miała około 16 lat.

Na miejsce skierowano trzy zastępy Straży Pożarnej. Ratownicy zabezpieczyli teren wypadku oraz pomagali pasażerom w bezpiecznym opuszczeniu składu. Ponad 200 osób musiało przesiąść się do podstawionego pociągu zastępczego.

Jak podaje portal "Kraków Nasze Miasto", o godz. 18.30 na miejscu wciąż trwały czynności służb z udziałem prokuratora. Strażacy zapowiadali, że ich działania potrwają jeszcze około pół godziny.

W związku z wypadkiem występują poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Opóźnione są pociągi PKP Intercity na trasach Zakopane–Bydgoszcz, Gdynia–Zakopane oraz Zakopane–Warszawa Wschodnia. Przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane.

