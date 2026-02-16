Czarna seria trwa. Nie żyje gwiazdor polskich seriali. Jego głos zna większość dzieci

Aleksandra Kalita
2026-02-16 16:25

Nie żyje Jerzy Słonka. Aktor znany m.in. z kultowego "Misia", "Rodziny zastępczej", "Stacyjki" czy "Magdy M." miał 76 lat. Na swoim koncie miał również wiele ról dubbingowych, szczególnie w produkcjach dla najmłodszych. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazał warszawski Teatr Syrena.

Nie żyje Jerzy Słonka. Miał 76 lat

W czwartek, 12 lutego zmarła Bożena Dykiel. W tym samym dniu polskie kino straciło innego cenionego aktora. Wiadomość o śmierci Jerzego Słonki trafiła de mediów kilka dni później. Przykrą informację przekazał m.in. warszawski Teatr Syrena, z którym Słonka współpracował.

Z przykrością informujemy, że 12 lutego w wieku 76 lat zmarł aktor Jerzy Słonka. [...] W Syrenie Jerzy Słonka wystąpił w spektaklach "Momo" (reż. E. Pietrowiak), "Skazani na Shawhank" (reż. S. Chondrokostas) i "Frankenstein" (reż. B. Linda), był również Królem w granym cały czas "Kocie w butach" w reż. J. Bończyka - napisano na stronie teatru.

Jerzy Słonka urodził się 22 września 1949 roku w Sosnowcu. Na ekranie zadebiutowała w 1980 roku niewielką rolą w kultowym "Misiu" Stanisława Barei. Występował głównie na drugim planie. W swoim dorobku miał kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych. Pojawił się w wielu popularnych produkcjach, w tym w "Pograniczu w ogniu", "Pułkowniku Kwiatkowskim", "Ekstradycji 3", "Quo vadis", "Stacyjce", "Czasie honoru",  "Jutro idziemy do kina" czy "Rodzinie zastępczej".

Jerzy Słonka: Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb artysty?

Jerzy Słonka był również cenionym aktorem dubbingowym. Pracował głównie przy produkcjach dla dzieci i młodzieży. Jego głos można było usłyszeć m.in. w "Kaczych opowieściach", "Laboratorium Dextera", "Małej Syrence", "Atomówkach", "Inspektorze Gadżecie", "Nowych przygodach Kubusia Puchatka" i wielu dobranockach Disneya.

Jak przekazał Teatr Syrena, pogrzeb artysty odbędzie się 19 lutego - tydzień po jego śmierci. O godzinie 10:30 rozpocznie się msza święta w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Po jej zakończaniu Jerzy Słonka zostanie pochowany na warszawskim Cmentarzu Północnym przy ul. K. Wóycikiego 14.

