Przerażająca bójka nastolatek przed centrum handlowym. Tłum nagrywał zamiast reagować!

Dawid Olszewski
2026-02-16 14:35

Nagranie brutalnej bójki dwóch 14-latek, do której doszło przed jedną z galerii handlowych w Inowrocławiu, obiegło w weekend internet i wywołało falę oburzenia. Teraz sprawą zajęły się służby – policja ustaliła uczestniczki oraz świadków zdarzenia, a zebrane materiały trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach.

Autor: Anna Kisiel
Sprawa bójki nastolatek trafi do sądu rodzinnego – to najnowsze ustalenia naszego reportera po incydencie w Inowrocławiu. W weekend do sieci trafił filmik na którym widać, jak przed jedną z galerii handlowych dwie 14-latki kopią się i okładają pięściami. Świadkowie przez dłuższy czas nie reagowali, niektórzy wyciągnęli telefony. Sprawą zajęła się policja.

Do inowrocławskiej komendy zgłosiła matka wraz z jedną z nastolatek, która bezpośrednio uczestniczyła w szarpaninie. Agresorkami miały być dwie 14-latki - mówi w rozmowie z redaktorem Radia Eska Bydgoszcz Izabela Drobniecka z policji w Inowrocławiu.

Funkcjonariusze ustalili też, kim są poszczególni świadkowie całego zajścia. To osoby, które przyglądały się bójce.

Po zebraniu całości materiału w tej sprawie zostaną one przesłane do sądu rodzinnego w Inowrocławiu celem oceny i podjęcia decyzji w tej sprawie – dodaje Drobniecka.

I to sąd zdecyduje, czy wszcząć w tej sprawie postępowanie. Policja zabezpieczyła filmik z zajścia, który trafił do sieci. Zabezpieczy też zapis z monitoringu galerii handlowej.

POBICIE
KUJAWSKO-POMORSKIE