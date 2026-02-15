W sobotę, w okolicach Chocenia, doszło do tragicznego wypadku, w którym śmierć poniosła 26-latka, będąca w ciąży. Dzień po tym strasznym wydarzeniu, jej mąż, zdecydował się opublikować w mediach społecznościowych wzruszający apel. Zwraca się w nim do wszystkich osób, które mogły widzieć wypadek, a w szczególności do motocyklisty, który jako pierwszy zjawił się na miejscu zdarzenia i wezwał pomoc.

- Wczoraj doszło do tragicznego wypadku w okolicach Chocenia w którym zginęła moja ciężarna żona, bardzo proszę o kontakt motocyklistę, który był pierwszy na miejscu wypadku i wzywał pomoc...

- napisał pan Miłosz.

Mężczyzna podkreśla, że zależy mu na wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tragedii.

- Chcę dotrzeć do osób, które widziały ten wypadek, chcemy wyjaśnić, co tak naprawdę się stało

- powiedział w rozmowie z TVP3 Bydgoszcz.

Tragiczne zderzenie w Choceniu

Przypomnijmy, że do wypadku doszło w sobotę przed godziną 13:00 na drodze wojewódzkiej nr 269 w Choceniu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe - BMW i Audi. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła kierująca BMW 26-letnia kobieta.

- Wstępnie wiemy, że doszło do zderzenia się dwóch pojazdów marki bmw i audi. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło podczas wymijania się tych pojazdów, W wyniku tego zdarzenia kierująca bmw 26-latka pomimo udzielenia pomocy poniosła śmierć, natomiast 22-latek z audi został zabrany do szpitala. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku

- informował nas mł. asp. Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku.

Śledztwo trwa, liczy się każda informacja

W akcji ratunkowej brały udział liczne służby, w tym dwa zastępy straży pożarnej, karetka oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, mimo ich wysiłków, życia kobiety nie udało się uratować. Policja apeluje do wszystkich świadków zdarzenia, a także do osób, które posiadają nagrania z wideorejestratorów, które mogły zarejestrować moment wypadku lub sytuację bezpośrednio przed nim, o kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Każda informacja może być cenna w ustaleniu dokładnych przyczyn i przebiegu tej tragedii.