Joanna Koroniewska wygadała się fance! Tego nikt się nie spodziewał

Joanna Koroniewska, znana z roli w "M jak miłość", po latach od odejścia z serialu, dzieli się szczegółami życia prywatnego.

Aktorka, obecnie influencerka, szczerze odpowiedziała fanom na pytania dotyczące swojej figury i wagi.

Mimo 47 lat, Koroniewska zachwyca sylwetką, ważąc około 55 kg, choć podkreśla, że ważniejsza jest dla niej sprawność.

Chcesz dowiedzieć się więcej o podejściu Joanny Koroniewskiej do wagi i zdrowia?

Joanna Koroniewska wyjawiła ile waży

Joanna Koroniewska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Zasłynęła lata temu rolą serialu "M jak miłość", w którym przez 13 lat wcielała się w postać Gosi, najmłodszej córki Barbary i Lucjana Mostowiaków. Z serialem pożegnała się w 2013 roku. Powodem odejścia z telewizji był fakt, że aktorka po prostu postawiła na rodzinę.

Wiedziałam, że model rodziny, w którym oboje pracujemy i mamy nienormowany czas pracy, na pewno się nie sprawdzi. Słowo poświecenie brzmi pejoratywnie. To był mój wybór. Nigdy mojemu dziecku niczego takiego nie powiem, bo to była moja świadoma decyzja

– powiedziała wówczas w wywiadzie dla "Vivy". Mimo swojej decyzji, wciąż otrzymywała wiele propozycji pracy w roli aktorki. Jednak twardo trzymała się swojego postanowienia.

Podejmowałam decyzje bardzo brutalne, bo ciągle ktoś dzwonił z propozycjami, a ja ciągle mówiłam "nie"

- wspominała. Od kilku lat Koroniewska spełnia się w roli influencerki. W mediach społecznościowych aktywnie prowadzi konto, które contentem różni się od większości instagramowych profili. Aktorka prezentuje prawdziwe życie, którego zdecydowanie nie lukruje. W jednej z ostatnich relacji dodanych na swoim profilu Joanna Koroniewska zdradziła nawet ile waży.

Koroniewska odpowiedziała fanom na pytania dotyczące swojej figury

Joanna Koroniewska ma 47 lat jednak figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na Instagramie aktorki nie brakuje zdjęć, na których prezentuje ona swoją szczupłą sylwetkę. Joanna dba o swoich fanów i co jakiś czas organizuje serię pytań i odpowiedzi. Te Q&A pozwalają internautom zapytać o sprawy, które najbardziej ich nurtują. Ostatnio pojawiło się pytanie o jej wymiary, czyli wzrost i wagę. Aktorka odpowiedziała na nie szczerze, dzięki czemu fani dowiedzieli się, ile waży Koroniewska.

Mam 171, choć Maciej Dowbor mówi, że sobie dodaje parę centymetrów... Jeśli chodzi o wagę, dawno się nie ważyłam, jakieś 55 kg. Chyba. Czasem więcej. Nie przywiązuje wagi do wagi, tylko do wydolności i tego, żeby czuć się w swoim ciele coraz lepiej i być coraz bardziej sprawną

- podkreśliła w odpowiedzi.

