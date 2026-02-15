Gwiazda "Tańca z gwiazdami" zaręczona. Paulina Biernat pokazała olśniewający pierścionek na swoim palcu

Gwiazda "Tańca z gwiazdami" Paulina Biernat zaskoczyła fanów, ogłaszając swoje zaręczyny.

Tancerka, znana z parkietu i jako trenerka świadomego stylu życia, pokazała pierścionek i ukochanego.

Jej wybrankiem jest Marcin Kikut, były piłkarz i reprezentant Polski, obecnie przedsiębiorca.

Chcesz poznać więcej szczegółów tej romantycznej historii?

Gwiazda "Tańca z gwiazdami" zaręczona. Pokazała ukochanego i pierścionek

Paulina Biernat zaskoczyła swoich fanów w walentynkowy wieczór. Tancerka znana jest widzom z show "Taniec z gwiazdami", w którym występowała w roli trenerki sześć razy. Partnerowała między innymi Arturowi Barcisiowi, Michałowi Szpakowi, Tomaszowi Zimochowi i Danielowi Kuczajowi. W 2015 roku prowadziła cykl "Para do poprawy" emitowany w programie Dzień dobry TVN. Obecnie Paulina Biernat zajmuje się nieco inną dziedziną niż taniec. Na jej profilu w mediach społecznościowych można zauważyć, że opisuje siebie jako trenerkę świadomego stylu życia i psychologa. Konto na Instagramie Biernat obfituje w posty ukazujące kulisy jej życia zawodowego i widać, że tancerka się w nim spełnia. I choć gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych to jej profile skupiają się raczej na jej karierze aniżeli życiu prywatnym. Jednak w minione walentynki zrobiła mały wyjątek i przekazała swoim fanom radosną nowinę. Zamieściła filmik, na którym widzimy ją w towarzystwie ukochanego, Marcina Kikuta. Przy okazji tancerka pokazała także przepiękny pierścionek zaręczynowy na swoim palcu.

Paulina Biernat zaręczyła się. Kim jest jej partner?

Na Instagramie Pauliny Biernat pojawiło się wzruszające nagranie. Tancerka oznajmiła światu, że przyjęła oświadczyny swojego ukochanego, Marcina Kikuta, przy okazji nazywając go "najcudowniejszym mężczyzną pod słońcem".

Miłość nie jest dodatkiem do życia.Jest jego treścią.Nie przychodzi wtedy, kiedy ją poganiamy ani jej pragniemy.Przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy gotowi.Warto było czekać.Warto było ufać.Warto było wierzyć w miłość.Bo kiedy padło to jedno pytanie…serce odpowiedziało szybciej niż rozum. Powiedziałam tak.(Najcudowniejszemu mężczyźnie pod słońcem :)

- czytamy w opisie pod nagraniem. A kim jest Marcin Kikut, partner Pauliny Biernat? To polski piłkarz, menedżer, trener i przedsiębiorca, reprezentant Polski. W 2010 roku zadebiutował w reprezentacji Polski podczas meczu towarzyskiego z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Po zakończeniu kariery sportowej zajął się biznesem hotelarskim.

14