Gwiazda "Tańca z gwiazdami" w żałobie. Paulina Biernat straciła ukochaną mamę

Paulina Biernat, instruktora znana widzom z "Tańca z gwiazdami", na swoim instagramowym profilu zamieściła czarno-biało zdjęcie z jednym z rodziców. Nie bez powodu. 38-letnia tancerka właśnie straciła ukochaną mamę.

Dodała wzruszający wpis, bardzo szczery i uczuciowy. Widać, że śmierć mamy poruszyła nią do głębi. Biernat napisała o tym, że mama umarła w jej ramionach. "Pękło mi serce".

Paulina Biernat pożegnała mamę wzruszającymi słowami. Oddały dramat, który właśnie przeżywa.

I dodała:

"Jak powiedziała moja Siostra, ona będzie żyła dalej w nas. Była w naszym życiu takim cudem, że w naszych sercach będzie zawsze. Nie żegnam się z Nią, muszę tylko nauczyć się innego rodzaju kontaktu. Jestem pewna, że będzie przy mnie we wszystkich najważniejszych momentach mojego życia. Dziękuję, za to, że przez 38 lat miałam najwspanialszą Mamę na świecie. Na koniec udało mi się dać Jej wszystko to, co miałam najpiękniejsze w sobie. Czysty promień miłości prosto z serca. Odeszła otulona miłością".