Tyle Agnieszka Kaczorowska zarabia w "Tańcu z Gwiazdami". Jej partner dostaje dużo mniej!

Agnieszka Kaczorowska z przytupem wróciła do "Tańca z Gwiazdami'. Już w pierwszym odcinku udowodniła, że w tańcu idzie jej znacznie lepiej niż w aktorstwie. Z kolei jej partner, Filip Gurłacz, stał się czarnym koniem tej edycji. Chociaż teoretycznie to on jest w tej parze gwiazdą, to o Agnieszce jest zdecydowanie głośniej. I to ona może liczyć na iście gwiazdorskie zarobki.