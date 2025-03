Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz rozgrzali widzów "Tańca z Gwiazdami". Tylko zerknijcie na komentarze! Internauci nie mają wątpliwości

Agnieszka Kaczorowska, która w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" prowadzi Filipa Gurłacza, tym razem zaprezentowała się w złotym wdzianku stylizowanym na lata 70. Era disco była tematem przewodnim 5. odcinka, więc Gurłacz też wystąpił w dzwonach i z kołnierzem koszuli wyłożonym na obcisłą kamizelkę. Wyglądał jak John Travolta w "Gorączce sobotniej nocy". Gorący był też taniec gwiazdora z Kaczorowską!

Para zatańczyła sambę i dostała niemal maksymalną liczbę punktów.

Kaczorowska i Gurłacz w gorącej sambie

Aktorzy znów musieli pokazać się od namiętnej strony. Kaczorowskiej i Gurłaczowi wychodzi to idealnie, ale ta dwójka w wywiadach broni się od plotek o romansie. Gwiazdor ma przecież żonę!

Filip i Agnieszka w sambie! Rytm i energia na najwyższym poziomie! Czuliście ten brazylijski vibe? Dostali 39 punktów! - czytamy na facebookowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

Występ Agi i Filipa możecie zobaczyć niżej.

Kaczorowska i Gurłacz to jedna z najgorętszych par 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Aktor i jego nauczycielka wyskoczyli na parkiet pełni energii. Gdy zrobili swoje, posypały się dziesiątki, a jurorzy byli zachwyceni.

Powiedz mi, jak robisz to, że masz niesamowity luz, z drugiej strony jesteś niesamowicie skupiony, a jeszcze dodajesz to show, to aktorstwo. To niesamowite! - pytała Iwona Pavlović.

Rafał Maserak, doświadczony tancerz, nie mógł się Gurłacza nachwalić:

Ja nazwę cię kocurem, zwierzęciem parkietowym!

Maserak przyznał parze 10, podobnie jak Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Tylko Iwona Pavlović oceniła występ pary na 9.

Internauci komentują. W sieci zawrzało

Po show, jakie w "Tańcu z Gwiazdami" zrobili Kaczorowska i Gurłacz, w sieci zawrzało. Nawet przeciwnicy Agnieszki, którzy zdecydowanie nie należą do szerokiego grona jej fanów... byli zachwyceni tańcem pary.

"Nie lubię Kaczorowskiej. Ale to, co robi na parkiecie - wielkie brawa! Tańczy niesamowicie!", "Oni są fantastyczni. Filip ma ogromny dryg do tańca, ale trafił na Agę, która idealnie wiedziała jak go przygotować do występów. Brawa dla dwojga!", "Muszą wygrać, rewelacyjni są", "Mówcie, co chcecie, ale to moi faworyci do finału", "Filip John Travolta Gurłacz. Dziś kolejny raz zasłużyli z Agą na Kryształową Kulę. Aga pięknie wyglądała, cudnie zatańczyli!", "Czarny koń tej edycji", "Najlepsi!", "Drażni mnie niesamowicie sposób bycia Kaczorowskiej, ale trzeba jej przyznać, jak ona się rusza, jak wygląda, jaką ma figurę!" - pisali internauci na facebookowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

Niektórzy zwrócili uwagę na to, że jurorzy odnieśli się do tańca Gurłacza, ale nie do pracy wykonanej przez Kaczorowską. Poza tym ta dwójka ma tańczyć tak dobrze, że nawet Pavlović, najsurowsza z jurorów, nie ma powodów do narzekań:

"Super, brawo, ale jak zawsze nikt nie do cenił z jurorów pracy pani Agnieszki, masakra, ona pozamiatała", "Pani Iwona czepia się bardzo mało istotnych rzeczy", "Drażni to, że jury nie gratuluje Agnieszce. To że jej może nie lubią, to nie znaczy żeby jej nie podziękować, bo to ona jego uczy i chorografie układa i to jest jej zasługa, nie czarujmy się".

