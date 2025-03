Celebryci urządzili sobie pośmiewisko z Macieja Kurzajewskiego i Rafała Maseraka! "Co ty, masz problemy hormonalne?!"

Maciej Kurzajewski i Rafał Maserak obiektami drwin celebrytów z "Gogglebox"

Maciej Kurzejewski ostatnio mocno pracuje na wizerunek słodziaka. Wielkim hitem było nagranie, które niedawno pojawiło się na Instagramie. Prezenter jak piórko podnosił swoją narzeczoną - Kasię Cichopek - i machał nią na wszystkie strony, Wyglądało to uroczo. Gorzej Maciej Kurzajewski zaprezentował się w programie "Taniec z Gwiazdami". Nadzieje z jego występem były ogromne, ale z dużej chmury spadł mały deszcz, a właściwie mżawka. Prezenter z show Polsatu odpadł jako pierwszy. Jego krótka przygoda z "TzG" dostarczyła jednak wielu wzruszeń, ale... nie wszystkim. Grupa celebrytów postanowiła sobie zadrwić z wrażliwego narzeczonego Kasi Cichopek i zrobiła sobie z niego pośmiewisko. Gwiazdy "Googlebox" wspólnie oglądały urywki z drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami". To, co wygadywali, było naprawdę przegięciem! Pierwszy oberwał jednak Rafał Maserak.

Rafał Maserak spytany o problemy hormonalne. Przegięcie!

Juror "Tańca z Gwiazdami" przyznał, że wzruszył się się widokiem syna Macieja Kurzajewskiego na trybunach.

Czym się wzruszyłeś?! Co ty, masz problemy hormonalne?!

- skomentował Krzysztof Ufnal, zwracając się do Rafała Maseraka. Potem to sam Maciej Kurzajewski znalazł się w centrum zainteresowania "loży szyderców". Poszło o wyznanie prezentera o cudownym doświadczeniu bycia ojcem. Mariusz Kozak nie gryzł się w język.

Matko, jaki to jest fałsz i ocieplanie wizerunku... Jakie to jest niesmaczne!

- ocenił. Za głowę chwyciła się inna celebrytka z "Gogglebox" Izabele Zeiske. - Ludzie, co tam są za rozgrywki. Jasny gwint - wypaliła, nie owijać w bawełnę. - Może jest dobrym ojcem, tylko po co pokazywać to z każdej strony - dodał Marek "Morus". Przykro się słuchało tych drwi z Rafała Maseraka i Macieja Kurzajewskiego. Co jest złego w ich wrażliwości?

