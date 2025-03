Syn murem za Maciejem Kurzajewskim. Gdy ojciec odpadł z "Tańca z Gwiazdami", był jedną z pierwszych osób, która go przytuliła

Pierwsza eliminacja w "Tańcu z Gwiazdami" już za nami. Z programem pożegnał się Maciej Kurzajewski, którego typowano na faworyta tego sezonu "TzG"! Okazało się, że dziennikarz, mimo wielkich chęci i godzin spędzonych na sali treningowej, zaliczył porażkę. Nici z Kryształowej Kuli, którą lata temu wygrała jego obecna życiowa partnerka Kasia Cichopek. Kurzajewski musiał obejść się smakiem.

Ale nie ma tego złego... Okazuje się, że udział dziennikarza w show mógł pomóc w budowaniu jego więzi z synem. Julian trzymał za ojca kciuki, a gdy ten odpadł z programu, poszedł go przytulić.

Dopingował mnie do ostatniej minuty przed moim tańcem, by później być jedną z pierwszych osób, która przytuli się do mnie i powie, że było dobrze, niezależnie od tego jak było. I tak się rzeczywiście działo. To jest dla mnie ogromne wsparcie. Przyjeżdżał specjalnie na te weekendy, bo studiuje poza Warszawą i jestem z niego bardzo dumny i bardzo mu za to dziękuję - zdradził Maciej Kurzajewski Faktowi.