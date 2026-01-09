Blisko dziesięć lat wspólnego życia, małżeństwo i wychowywanie syna nie wystarczyły, by utrzymać tę relację. Gdy latem w mediach zaczęły pojawiać się informacje o kryzysie, Marcela Leszczak i Michał Koterski długo nie komentowali sprawy. Dopiero we wrześniu była uczestniczka "Top Model" potwierdziła, że ich związek przechodzi poważne turbulencje. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że to ona zdecydowała się na złożenie pozwu rozwodowego!

Od rozwodu do luksusowych wyjazdów. Marcela Leszczak nie traci czasu

Mimo rozstania byli małżonkowie nie odcięli się od siebie. Najważniejsze pozostaje dla nich dobro syna, dlatego nadal wspólnie pojawiają się na ważnych wydarzeniach z jego życia. Jesienią razem zorganizowali mu urodziny, a niedawno zasiedli na widowni podczas przedstawienia, w którym występował.

Michał Koterski w ostatnim czasie skupia się przede wszystkim na własnym rozwoju. Aktor niedawno świętował 11. rocznicę trzeźwości i postanowił nagrodzić się wyjątkowym prezentem - luksusowym samochodem. Pokazując go w mediach społecznościowych, pozwolił sobie na komentarz, sugerując, że "zamienił żonę na auto".

Marcela Leszczak początkowo przeżywała rozstanie bardzo emocjonalnie. Jej wpisy w sieci były pełne refleksji i sugerowały, że to dla niej wyjątkowo trudny czas. Z biegiem miesięcy modelka zaczęła jednak wracać do intensywnego życia towarzyskiego. Coraz chętniej pojawia się na branżowych imprezach i z dystansem podchodzi do swojej sytuacji uczuciowej. Niedawno półżartem przyznała publicznie, że "rozgląda się za mężem".

Z mediów społecznościowych wynika, że końcówkę roku spędziła w bardzo luksusowym stylu. Sylwestra przywitała w ekskluzywnej posiadłości w Marbelli, gdzie towarzyszył jej znany biznesmen - niejaki Marcin oraz jego córka, która opublikowała wspólne zdjęcie z modelką. Następnie Marcela przeniosła się do włoskiego kurortu Madonna di Campiglio, gdzie znów widziano ją w towarzystwie tego samego mężczyzny. Czy to nowy kandydat na męża?

