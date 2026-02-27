Katarzyna Bosacka ma za sobą bolesny rozwód. Drugiego męża ukrywa przed mediami

Katarzyna Bosacka po rozwodzie układa sobie życie na nowo

W połowie 2023 roku zakończyło się małżeństwo Katarzyny i Marcina Bosackich. Był o szok nie tylko dla fanów dziennikarki, ale również jej samej. Jeszcze kilka tygodni wcześniej we wspólnym wywiadzie zapewniali o wielkiej miłości. Krótko po tym mężczyzna spakował walizki i wyprowadził się do innej kobiety. Idąc tym samym w kroki swojego ojca i zostawiając żonę z czwórką dzieci.

Małżeństwo Bosackich oficjalnie zakończyło się w marcu 2024 roku. Wystarczyła jedna rozprawa, która trwała zaledwie pół godziny. Katarzyna Bosacka nie ukrywała, że odejście męża było dla niej bardzo bolesnym przeżyciem. Wyznała, że była w rozsypce i musiała korzystać z pomocy specjalisty.

Dość szybko do historii przeszedł również związek Marcina Bosackiego. Dziś Katarzyna Bosacka układa sobie życie u boku nowego partnera. W połowie ubiegłego roku potwierdziła, że jest w związku. Z czasem coraz częściej otwierała się na temat nowej relacji, ale nie zdradzała tożsamości nowego ukochanego.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka pokazała męża na salonach! To prawdziwy gentleman

Katarzyna Bosacka: "Nowy mąż, nowy dom... Szczęście mnoży szczęście"

Zakochani kupili i wyremontowali razem dom, a pod koniec czerwca wzięli ślub w otoczeniu najbliższych. Niewiele wiadomo o nowym mężu Katarzyny Bosackiej. Dziennikarka wyznała kiedyś, że jej ukochany ma dzieci z poprzedniego związku i razem czekają na... wnuki. Tajemniczy Tomasz jest osobą spoza show-biznesu.

W rozmowie z portalem Plejada.pl Bosacka powiedziała, że to się nie zmieni. Doradza też, że przed wejściem w nowy etap życia trzeba zamknąć stare sprawy.

[...] jeśli ktoś chce się otworzyć na nową relację, jeśli zamknął jedne drzwi, to już niech tam nie patrzy. Niech zamknie do końca i otworzy się na coś nowego, pójdzie właśnie w tamtą stronę. Dokładnie tak zrobiłam. Jestem w tej chwili bardzo szczęśliwa. Bardzo spokojna. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Nowy mąż, nowy dom, nowy program. Szczęście mnoży szczęście - podsumowała.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka zdradza kulisy wesela. "Nie było picia wódy, mordobicia i disco polo"

24

Sonda Lubisz Katarzynę Bosacką? Tak Nie Trochę