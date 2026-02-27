Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Koniec medialnego związku

Sandra Kubicka (32 l.) i Aleksander Milwiw-Baron (42 l.) jeszcze niedawno tworzyli jeden z najbardziej medialnych związków w polskim show-biznesie. Zakochani chętnie uczestniczyli w branżowych imprezach. Z szerokimi uśmiechami pozowali na ściankach nie szczędząc sobie przy tym czułości.

Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary. Święta spędzili już w nowym domu, który wspólnie budowali. Krótko po nowym roku Sandra Kubicka zaskoczyła wyznaniem o rozstaniu! Powiedziała również, że złożyła w sądzie papiery rozwodowe. Pierwsza rozprawa miała odbyć się w maju, ale małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę.

Jednak drugiej rocznicy ślubu już nie doczekali. Niemal w rocznicę pierwszego rozstania znowu pojawiły się informacje o rozwodzie. Tym razem nic nie wskazuje na to, by miało dojść do porozumienia.

Zobacz również: 15-minutowa rozprawa Kubickiej i Barona. Dlaczego tak krótko? Jest komentarz prawniczki!

Julia Wieniawa wspiera Sandrę Kubicką

Kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa. Chociaż trwała zaledwie kwadrans, to sporo się działo. W sądzie pojawili się nie tylko sami zainteresowani, a Aleksander Baron przyszedł z prywatną ochroną. Między byłymi partnerami miało dojść również do krótkiej, ale ostrej wymiany zdań.

Po rozprawie Kubicka wróciła do domu i pokazała w sieci, jak spędza resztę dnia w ciszy i refleksji - pod kocem, z setką białych róż i telewizorem. Modelka może również liczyć na wsparcie Julii Wieniawy (27 l.). Co ciekawe, Julka również ma za sobą związek z Baronem. Spotykali się krótko w 2019 roku.

Sandra pochwaliła się na Instagramie paczką od Wieniawy. Młoda piosenkarka podarowała byłej żonie swojego byłego partnera perfumy!

Zobacz również: Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" zrzuciła ciuszki na stoku! Minibikini zamiast ciepłej kurtki!

24

Sonda Lubisz Sandrę Kubicką? Tak Nie Nie mam zdania