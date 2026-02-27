Julia Wieniawa wspiera Sandrę Kubicką podczas rozwodu. Wymieniają się wspomnieniami o Baronie?

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron nie doczekali drugiej rocznicy ślubu. Za to dwa razy papiery rozwodowe trafiały do sądu. Po krótkim pojednaniu byli partnerzy rozstali się na dobre. Kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa. W tym trudnym momencie modelka może liczyć na wsparcie m.in. Julii Wieniawy, która sama ma za sobą związek z muzykiem Afromental.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Koniec medialnego związku

Sandra Kubicka (32 l.) i Aleksander Milwiw-Baron (42 l.) jeszcze niedawno tworzyli jeden z najbardziej medialnych związków w polskim show-biznesie. Zakochani chętnie uczestniczyli w branżowych imprezach. Z szerokimi uśmiechami pozowali na ściankach nie szczędząc sobie przy tym czułości.

Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary. Święta spędzili już w nowym domu, który wspólnie budowali. Krótko po nowym roku Sandra Kubicka zaskoczyła wyznaniem o rozstaniu! Powiedziała również, że złożyła w sądzie papiery rozwodowe. Pierwsza rozprawa miała odbyć się w maju, ale małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę.

Jednak drugiej rocznicy ślubu już nie doczekali. Niemal w rocznicę pierwszego rozstania znowu pojawiły się informacje o rozwodzie. Tym razem nic nie wskazuje na to, by miało dojść do porozumienia.

Julia Wieniawa wspiera Sandrę Kubicką

Kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa. Chociaż trwała zaledwie kwadrans, to sporo się działo. W sądzie pojawili się nie tylko sami zainteresowani, a Aleksander Baron przyszedł z prywatną ochroną. Między byłymi partnerami miało dojść również do krótkiej, ale ostrej wymiany zdań.

Po rozprawie Kubicka wróciła do domu i pokazała w sieci, jak spędza resztę dnia w ciszy i refleksji - pod kocem, z setką białych róż i telewizorem. Modelka może również liczyć na wsparcie Julii Wieniawy (27 l.). Co ciekawe, Julka również ma za sobą związek z Baronem. Spotykali się krótko w 2019 roku

Sandra pochwaliła się na Instagramie paczką od Wieniawy. Młoda piosenkarka podarowała byłej żonie swojego byłego partnera perfumy! 

