Alicja Szemplińska szczerze o kulisach piosenki na Eurowizję 2026. Gorzkie słowa o polskiej branży

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-02-27 17:05

Alicja Szemplińska gościła w studiu ESKI, gdzie w szczerej rozmowie z Adrianem Rybakiem opowiedziała o trudach tworzenia muzyki R&B w Polsce. Artystka zdradziła kulisy walki z wytwórniami o artystyczną niezależność oraz genezę utworu "Pray", z którym chce jechać na Eurowizję 2026. Nie zabrakło też wspomnień dotyczących odwołanego konkursu w 2020 roku.

Alicja Szemplińska o braku miejsca dla R&B w Polsce

Alicja Szemplińska znalazła się w gronie artystów walczących w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. Jej propozycja, utwór "Pray", stanowi odważne połączenie soulu, R&B oraz hip-hopu. Podczas wizyty w studiu ESKI i rozmowy z Adrianem Rybakiem, piosenkarka wyznała, że droga do realizowania własnych pasji muzycznych była wyboista. Przez lata musiała udowadniać decydentom, że wcale nie musi śpiewać typowego popu, a w gatunku R&B czuje się najlepiej. Obecnie Alicja Szemplińska współpracuje z brytyjską wytwórnią, co wreszcie gwarantuje jej pełną swobodę twórczą.

ZOBACZ TAKŻE: Psy tropiące i systemy antydronowe na Eurowizji 2026. Tak będą dbać o bezpieczeństwo imprezy. Powodem Izrael

Bardzo się cieszę, że jestem w takim momencie, w którym jestem dzisiaj. Mogę robić muzę zgodną ze sobą, że nikt mi nie dyktuje żadnych warunków - powiedziała Alicja dla ESKI.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Alicja Szemplińska tłumaczy ukryte znaczenie "Pray"

Najnowszy singiel artystki dotyka tematyki walki o własną tożsamość i marzenia. Choć Szemplińska przyznaje, że tekst bazuje na jej osobistych przeżyciach, to pozostawia słuchaczom szerokie pole do interpretacji. W obecnej sytuacji geopolitycznej utwór zyskuje dodatkowy wydźwięk, nawiązujący do kryzysu wokół konkursu i kontrowersji związanych z dopuszczeniem do udziału Izraela. Wokalistka promuje swoje zgłoszenie wymownym hasłem #PrayForEurovision, sugerując potrzebę uzdrowienia samej imprezy.

To jest piosenka o walce o wolność i walce o samego siebie. Bardzo rezonuję z tym przekazem i uważam, że każdy z nas może, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdujemy. [...] "Módlmy się o Eurowizję", bo mamy ciężkie czasy - powiedziała Alicja w wywiadzie z Adrianem Rybakiem.

Kulisy piosenki "Empires" i odwołana Eurowizja

Warto przypomnieć, że Alicja Szemplińska triumfowała już w krajowych eliminacjach w 2020 roku z balladą "Empires". Niestety, wybuch pandemii koronawirusa przekreślił jej szanse na wystąpienie przed europejską publicznością, gdyż wydarzenie zostało odwołane. Z perspektywy czasu artystka ocenia tamtą propozycję chłodno, twierdząc, że "Pray" jest utworem lepszym. Szczerze przyznaje, że piosenka sprzed lat nie była w pełni zgodna z jej wizją artystyczną, podczas gdy obecny singiel to stuprocentowy efekt jej kreatywności.

Pamiętam, że przyszłam do studia i już był pomysł od Dominika i Patryka, którzy pracowali nad tym numerem i bardzo mi się spodobał. Był to imponujący numer. Cała orkiestra nagrała do niego instrumenty na żywo, więc to zrobiło dla mnie ogromne wrażenie, ale też nie miałam w tę piosenkę tak dużego wkładu twórczego - przyznała Alicja.

Super Express Google News
Alicja Szemplińska w studiu ESKI
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA