Roksana Węgiel stawia sprawę jasno. Chodzi o jej powrót do "The Voice Kids"

Roksana Węgiel zaczynała w "The Voice Kids"

Roksana Węgiel jest bez wątpienia najjaśniejszą gwiazdą, jaka wypłynęła na szerokie wody show-biznesu dzięki programowi "The Voice Kids". Triumf w debiutanckiej odsłonie formatu stał się dla niej przepustką do wielkiej kariery, a jej rosnąca popularność przyciągała przed telewizory rzesze widzów w kolejnych sezonach. Gdy media obiegła wieść o zakończeniu współpracy TVP z Nataszą Urbańską, natychmiast ruszyła giełda nazwisk, a fani typowali Węgiel na jej następczynię. W rozmowie z Radiem Eska piosenkarka deklarowała gotowość do podjęcia takiego wyzwania, zaznaczając, że nie wyklucza takiej ścieżki zawodowej w przyszłości.

"Program "The Voice Kids" zmienił moje życie. Ja też to przerabiałam ze strony uczestnika, od początku do końca, od castingu do finału, więc jeśli chodzi o dawanie rad młodym ludziom, myślę, że mogę coś w tym temacie powiedzieć. Ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że leci mój 8. rok w branży" - przyznała w wywiadzie dla Eski.

Finalnie producenci postawili na inne nazwisko i w obrotowym fotelu zasiądzie Blanka. Roxie dość powściągliwie zareagowała na zmiany w składzie jurorskim formatu, w którym sama stawiała pierwsze kroki. W jednym z wywiadów zaznaczyła wymownie, że to publiczność zweryfikuje, czy angaż nowych trenerów był dobry. Obecnie jednak entuzjazm 21-latki względem sędziowania w polskiej edycji show wyraźnie opadł.

Roksana Węgiel o roli jurorki w "The Voice Kids"

Piosenkarka podczas ostatniej transmisji na TikToku weszła w interakcję ze swoimi obserwatorami. Jedno z pytań dotyczyło ewentualnego objęcia przez nią funkcji trenerki w programie, który był początkiem jej muzycznej drogi. Odpowiedź była jednoznaczna i zaskakująca. Gwiazda przyznała, że ten temat nie budzi już w niej żadnego zainteresowania.

Nie oznacza to jednak końca wyzwań związanych z ocenianiem talentów, gdyż wokalistka sprawdzi się w tej roli za granicą. Już w najbliższą sobotę Roksana Węgiel będzie oceniać uczestników niemieckich preselekcji do Eurowizji. Widzowie z niecierpliwością czekają na jej debiut u naszych zachodnich sąsiadów.

