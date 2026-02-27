Baron zareagował na rozwód i rok konia. Zrobił sobie TO na głowie

Kubicka i Baron wreszcie się rozwodzą

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron weszli na drogę sądową, by sformalizować koniec małżeństwa, które miało trwać wiecznie, a zakończyło się, choć nie w świetle prawa, właściwie już po kilku miesiącach. Para pobrała się w kwietniu 2024 roku i już w maju powitała na świecie syna Leonarda. Jednak sielanka szybko się skończyła. Modelka złożyła pozew rozwodowy w grudniu 2024 r., ale z rozstania zrezygnowała. Niestety, po miesiącach nieudanych prób pogodzenia się z muzykiem postanowiła ponownie wnioskować o rozwód.

Zobacz także: Zdenerwowana Sandra Kubicka i Baron spotkali się na rozprawie rozwodowej. Trwała tylko 15 minut! Pojawiła się policja

Pierwsza rozprawa, wyznaczona na 25 lutego 2026 roku, trwała zaledwie… 15 minut! Zdecydowanie za krótko, by zamknąć rozdział ich wspólnego życia. Na korytarzach sądu w Warszawie było nerwowo. Obok prawnika i stron pojawili się policja oraz prywatna ochrona. Modelka stawiła się na sali sądowej wyraźnie zdenerwowana, a muzyk miał do niej mówić:

Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!

Zobacz zdjęcia z sądu!

Kubicka odreagowała stres po rozprawie w domu, a Baron pochwalił się nową fryzurą

Po rozprawie Kubicka wróciła do domu i pokazała w sieci, jak spędza resztę dnia w ciszy i refleksji - pod kocem, z setką białych róż i telewizorem. Postanowiła się odstresować i zrobić sobie dzień dla siebie, jedząc sushi i oglądając dokument o Dodzie.

Na razie rozwód pary nie został sfinalizowany, przed nimi kolejne rozprawy, jednak małżonkowie już od jakiegoś czasu żyją oddzielnie. Baron nowy rozdział w życiu rozpoczął symboliczną zmianą. Na rozprawie pojawił się z nową fryzurą na głowie, a później pokazał w sieci swoją przemianę. Z tego, co muzyk napisał, wynika, że metamorfoza to reakcja na życiowe zmiany oraz nowy, chiński rok konia.

Zmiany w głowie, zmiany na głowie. Nowy etap w życiu to symboliczny powód na nową fryzurę. A jeśli kogoś mam dopuścić do swoich dredów to tylko Agnieszkę, która już od prawie dekady niezmiennie dba o moje włosy. NOWY ROK, NOWA JA, ROK KONIA, HERE WE GO - napisał Aleksander na swoim profilu na Instagramie.

Zobacz także: Kubicka chroni prywatność: pochwaliła się stylizacją na rozwód i fryzurą od fryzjera gwiazd

Zobacz więcej zdjęć. Sandra Kubicka i Baron rozwodzą się! Pierwsza rozprawa trwała tylko 15 minut, a później? Modelka wskoczyła pod koc

SE_Mama Sandry Kubickiej podsumowała rozwód córki z Baronem! Już wiadomo, po czyjej jest stronie

38