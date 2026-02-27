Blanka zalała się łzami w "The Voice Kids". Poruszające sceny na planie

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-02-27 12:12

Najnowsza edycja popularnego programu muzycznego przynosi nie tylko zmiany w składzie jurorskim, ale i ogromne emocje. Blanka, debiutująca w roli trenerki, pokazała widzom swoje niezwykle wrażliwe oblicze. Rozmowa o rodzinie sprawiła, że autorka radiowych hitów nie była w stanie powstrzymać płaczu.

Na antenie telewizyjnej Dwójki startuje kolejna odsłona programu "The Voice Kids", która przynosi rewolucję w składzie jurorskim. Obok doświadczonej Cleo, swoje czerwone fotele zajmą debiutanci: Blanka oraz popularny producent muzyczny, Tribbs. Zanim jednak zobaczymy występy młodych talentów, do sieci trafiły materiały zza kulis, które udowadniają, że widzowie poznają zupełnie nową twarz Blanki.

Debiut Blanki w The Voice Kids. Polały się łzy

Nadchodzący sezon formatu zapowiada się przełomowo, ponieważ po raz pierwszy w historii nagrodą główną będzie możliwość reprezentowania kraju na Eurowizji Junior. Świeżą energię do studia wnoszą nowi trenerzy, jednak to zachowanie piosenkarki przykuło największą uwagę. Choć artystka kojarzona jest głównie z szerokim uśmiechem i energetycznymi utworami, na planie dała upust swoim emocjom. Podczas jednego z nagrań Blanka niespodziewanie się popłakała, a powodem tego wzruszenia była szczera dyskusja na temat dziadków.

Cleo, Tribbs i Blanka. Szczere rozmowy o rodzinie

Lawinę wyznań uruchomił Tribbs, który otwarcie przyznał, że w swoim życiu nie ma dziadka. W podobnym tonie wypowiedziała się Cleo, zdradzając, że nie było jej dane poznać swoich dziadków. Te osobiste historie głęboko dotknęły Blankę, która w reakcji na słowa kolegów z programu wyraziła ogromną wdzięczność za to, że jej dziadkowie wciąż są obecni w jej życiu.

Pożyczyć Ci moich? Mogę tylko być najszczęśliwsza na świecie, że mam babcię i dziadka, którzy ze mną są, wspierają mnie i dzwonią do mnie, że oglądali moje show i koncerty. Są ze mną, to jest piękne - powiedziała Blanka, a w jej oczach pojawiły się łzy wzruszenia.

Przestań, bo zacznę zaraz płakać - powiedziała wzruszona Cleo.

Kiedy startuje nowa edycja The Voice Kids?

Widzowie powinni zarezerwować sobie czas w ostatni weekend lutego. Premierowe odcinki 9. edycji muzycznego show zostaną wyemitowane w sobotę, 28 lutego 2028 roku. Emisja zaplanowana jest w dwóch blokach: o godzinie 20:30 oraz 21:40 na antenie TVP2. Zmagania uzdolnionych dzieci będzie można śledzić co tydzień, a także oglądać online za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Historia programu. Kto wygrywał poprzednie sezony?

Program od lat jest kuźnią młodych talentów polskiej sceny muzycznej. Dotychczasowi zwycięzcy poszczególnych edycji to:

  • Sezon 1: Roksana Węgiel
  • Sezon 2: AniKa Dąbrowska
  • Sezon 3: Maciej Maciejczak
  • Sezon 4: Sara James
  • Sezon 5: Mateusz Krzykała
  • Sezon 6: Martyna Gąsak
  • Sezon 7: Michell Siwak
  • Sezon 8: Zosia Wójcik
Blanka cała we łzach w programie "The Voice Kids"
Blanka w The Voice Kids
