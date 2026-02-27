Dominika Gawęda i jej relacja z Maciejem Szczepanikiem

Dominika Gawęda urodziła się 30 kwietnia 1985 roku w Bielsku-Białej. Karierę muzyczną rozpoczęła od udziału w programach typu talent show. W 2002 roku zwyciężyła w jednym z odcinków programu „Droga do gwiazd”, a w 2004 roku próbowała swoich sił w „Idolu”. Przełom nastąpił w 2006 roku, kiedy to w programie „Szansa na sukces” została wybrana na nową wokalistkę popularnego zespołu Blue Café, zastępując Tatianę Okupnik.

Kobieta nie chwaliła się swoim życiem w mediach społecznościowych. Przez długi czas opinia publiczna nie wiedziała o jej relacji z gitarzystą zespołu Pectus - Maciejem Szczepanikiem. Para wzięła ślub 29 lipca 2017 roku. W 2025 roku wokalistka potwierdziła doniesienia o rozwodzie z muzykiem, jednak nie chciała komentować całej sprawy.

Młodsi bracia Tomasza Szczepanika to prawdziwi przystojniacy! To z nimi tworzy zespół Pectus

Dlaczego Dominika Gawęda rozstała się z Maciejem Szczepanikiem?

Dominika Gawęda nie chciała za bardzo chwalić się czy opowiadać o swoim rozwodzie ze Szczepanikiem. Dopiero w wywiadzie ze "Światem Gwiazd" otworzyła się na ten temat. Nie ukrywała, że ostatni okres to dla niej bardzo trudny czas, szczególnie prywatnie. Musiała wiele rzeczy sobie poukładać w głowie, ponieważ rozwód na nią mocno oddziaływał. Potrzebowała czasu na dojście do siebie.

- Pamiętam taki moment, kiedy się pewnego dnia obudziłam i stwierdziłam, że nie jestem szczęśliwa. To był ten moment, kiedy we mnie po prostu zmiany zaczęły zachodzić bardzo mocne. Później nastąpił okres buntu czy jakby niegodzenia się z tą rzeczywistością. Wypierania takiego - powiedziała Dominika Gawęda.

W dalszej części rozmowy Dominika Gawęda przyznała, dlaczego w ogóle rozstała się z Maciejem Szczepanikiem - o ile na początku spotkali się na podobnym poziomie emocjonalnym i życiowym, na przestrzeni lat to wszystko zaczęło się rozjeżdżać.

- Po prostu przestaliśmy ze sobą rozmawiać, przestaliśmy siebie słuchać nawzajem - powiedziała piosenkarka.

Do rozstania miało dojść podczas spokojnej rozmowy. Nie uważa rozwodu za porażkę życiową - tylko za akt odwagi i siły.

Kobiety atakowały Dominikę Gawędę za decyzję o rozwodzie

Dominika nie ukrywała w rozmowie ze "Światem Gwiazd", że zaskoczyło ją coś innego, a mianowicie dosyć spory hejt ze strony kobiet. Atakowały ją za podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Wiele z nich zarzucało jej brak walki o małżeństwo.

- Dlatego, że przerażające jest to, jak wiele jest kobiet sfrustrowanych, w ogóle ludzi, a właśnie w tym wypadku kobiet sfrustrowanych, niepogodzonych ze swoim losem, niespełnionych, bo takie osoby piszą nieprzychylne komentarze. To był po prostu hejt [...] Z tego względu, że po prostu my funkcjonujemy w środowisku mediów społecznościowych na co dzień, to jest przestrzeń, uważam, bardzo toksyczna. Przestrzeń, która może wyrządzić mnóstwo krzywdy.

Sonda Rozwód po wielu latach małżeństwa Jeśli jest istotny powód, to nie warto się dłużej męczyć Trzeba walczyć o małżeństwo za wszelką cenę