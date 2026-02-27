Spis treści
Dominika Gawęda i jej relacja z Maciejem Szczepanikiem
Dominika Gawęda urodziła się 30 kwietnia 1985 roku w Bielsku-Białej. Karierę muzyczną rozpoczęła od udziału w programach typu talent show. W 2002 roku zwyciężyła w jednym z odcinków programu „Droga do gwiazd”, a w 2004 roku próbowała swoich sił w „Idolu”. Przełom nastąpił w 2006 roku, kiedy to w programie „Szansa na sukces” została wybrana na nową wokalistkę popularnego zespołu Blue Café, zastępując Tatianę Okupnik.
Kobieta nie chwaliła się swoim życiem w mediach społecznościowych. Przez długi czas opinia publiczna nie wiedziała o jej relacji z gitarzystą zespołu Pectus - Maciejem Szczepanikiem. Para wzięła ślub 29 lipca 2017 roku. W 2025 roku wokalistka potwierdziła doniesienia o rozwodzie z muzykiem, jednak nie chciała komentować całej sprawy.
Dlaczego Dominika Gawęda rozstała się z Maciejem Szczepanikiem?
Dominika Gawęda nie chciała za bardzo chwalić się czy opowiadać o swoim rozwodzie ze Szczepanikiem. Dopiero w wywiadzie ze "Światem Gwiazd" otworzyła się na ten temat. Nie ukrywała, że ostatni okres to dla niej bardzo trudny czas, szczególnie prywatnie. Musiała wiele rzeczy sobie poukładać w głowie, ponieważ rozwód na nią mocno oddziaływał. Potrzebowała czasu na dojście do siebie.
- Pamiętam taki moment, kiedy się pewnego dnia obudziłam i stwierdziłam, że nie jestem szczęśliwa. To był ten moment, kiedy we mnie po prostu zmiany zaczęły zachodzić bardzo mocne. Później nastąpił okres buntu czy jakby niegodzenia się z tą rzeczywistością. Wypierania takiego - powiedziała Dominika Gawęda.
W dalszej części rozmowy Dominika Gawęda przyznała, dlaczego w ogóle rozstała się z Maciejem Szczepanikiem - o ile na początku spotkali się na podobnym poziomie emocjonalnym i życiowym, na przestrzeni lat to wszystko zaczęło się rozjeżdżać.
- Po prostu przestaliśmy ze sobą rozmawiać, przestaliśmy siebie słuchać nawzajem - powiedziała piosenkarka.
Do rozstania miało dojść podczas spokojnej rozmowy. Nie uważa rozwodu za porażkę życiową - tylko za akt odwagi i siły.
Kobiety atakowały Dominikę Gawędę za decyzję o rozwodzie
Dominika nie ukrywała w rozmowie ze "Światem Gwiazd", że zaskoczyło ją coś innego, a mianowicie dosyć spory hejt ze strony kobiet. Atakowały ją za podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Wiele z nich zarzucało jej brak walki o małżeństwo.
- Dlatego, że przerażające jest to, jak wiele jest kobiet sfrustrowanych, w ogóle ludzi, a właśnie w tym wypadku kobiet sfrustrowanych, niepogodzonych ze swoim losem, niespełnionych, bo takie osoby piszą nieprzychylne komentarze. To był po prostu hejt [...] Z tego względu, że po prostu my funkcjonujemy w środowisku mediów społecznościowych na co dzień, to jest przestrzeń, uważam, bardzo toksyczna. Przestrzeń, która może wyrządzić mnóstwo krzywdy.