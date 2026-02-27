Dramatyczna noc w Tychach! Mężczyzna zabarykadował się w domu i uciekł na dach

W poniedziałkową noc, 23 lutego mieszkańcy Tychy przeżyli chwile grozy. 33-letni mężczyzna zabarykadował się w swoim domu, a kiedy interwencja policji zaczęła przynosić efekty, w akcie desperacji wyszedł na dach budynku, stwarzając realne zagrożenie dla siebie i sąsiadów.

Na miejsce natychmiast wysłano mundurowych z Tychy, wsparcie zapewniła Komenda Wojewódzka Policji w Katowice, a także straż pożarna i zespoły ratownictwa medycznego. 33-latek był agresywny wobec domowników i służb ratunkowych. W pewnym momencie użył gazu pieprzowego wobec policjantów, czym dodatkowo podgrzał dramatyczną sytuację.

Negocjacje trwały wiele godzin. Funkcjonariusze nie dopuścili do tragedii – mężczyzna został bezpiecznie sprowadzony z dachu i przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł obserwację lekarską.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Po opuszczeniu placówki medycznej wobec 33-latka sformułowano poważne zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec ojca, a drugi – czynnej napaści na policjantów poprzez użycie środka obezwładniającego.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tychach.

Policja podkreśla, że każda forma agresji wobec funkcjonariuszy publicznych oraz osób udzielających pomocy spotyka się z natychmiastową reakcją.

