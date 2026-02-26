Wkra powyżej poziomu alarmowego. Na miejscu pracują strażacy, trwają czynności

Maria Hędrzak
2026-02-26 20:52

W czwartek, 26 lutego strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego muszą reagować w obliczu zagrożenia, jakie wywołało przekroczenie poziomu alarmowego na rzece Wkrze. Intensywne działania prowadzone są obecnie w gminie Pomiechówek (pow. nowodworski). Na szczęście w wyniku aktualnej, trudnej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń.

Strażacy w akcji po przekroczeniu poziomu alarmowego na rzece

Pierwsze informacje o podejmowanych obecnie działaniach przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim przekazali w godzinach wieczornych za pośrednictwem mediów społecznościowych. "W wyniku zatoru woda zalewa okoliczne domy i posesje. Strażacy z powiatu nowodworskiego prowadzą działania, aby ograniczyć zalewanie kolejnych terenów i zabezpieczyć zagrożone budynki" - poinformowali na platformie X.

"Prowadzone są czynności, zawiązany został sztab"

Jak przekazał w rozmowie z redakcją serwisu warszawa.eska.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski, czwartkowe działania rozpoczęto po godz. 15:00. - W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wkrze udaliśmy się na rozpoznanie [...]. W tym momencie 15 zastępów straży pożarnej prowadzi czynności polegające na zabezpieczeniu terenów, w pobliżu których doszło do podwyższenia wody z rzeki Wkry. To mniej więcej 24 posesje, są to obiekty zamieszkania raczej okresowego - poinformował, dodając, że nikt na szczęście nie ucierpiał.

- Oprócz zastępów z jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu nowodworskiego, na miejsce przybył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, przybyła grupa operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP razem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Arturem Gonerą. Na miejsce przybył też wojewoda i Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z grupą operacyjną. Prowadzone są czynności, zawiązany został sztab. W tym momencie działania polegają głównie na monitorowaniu stanu wody, zabezpieczaniu powierzchni poprzez ustawianie worków z piaskiem - powiedział.

Kpt. Plagowski zaznaczył, że "na chwilę obecną jest szansa, że poziom wody nieznacznie się obniża". Strażacy niezmiennie są jednak na miejscu, prowadzą działania i monitorują sytuację. Akcja prowadzona jest w gminie Pomiechówek, na wysokości miejscowości Błędowo.

Przekroczenie poziomu alarmowego na Wkrze (26.02.2026)
