Wkra powyżej poziomu alarmowego. Na miejscu pracują strażacy, trwają czynności

Pierwsze informacje o podejmowanych obecnie działaniach przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim przekazali w godzinach wieczornych za pośrednictwem mediów społecznościowych. "W wyniku zatoru woda zalewa okoliczne domy i posesje. Strażacy z powiatu nowodworskiego prowadzą działania, aby ograniczyć zalewanie kolejnych terenów i zabezpieczyć zagrożone budynki" - poinformowali na platformie X.

Jak przekazał w rozmowie z redakcją serwisu warszawa.eska.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski, czwartkowe działania rozpoczęto po godz. 15:00. - W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wkrze udaliśmy się na rozpoznanie [...]. W tym momencie 15 zastępów straży pożarnej prowadzi czynności polegające na zabezpieczeniu terenów, w pobliżu których doszło do podwyższenia wody z rzeki Wkry. To mniej więcej 24 posesje, są to obiekty zamieszkania raczej okresowego - poinformował, dodając, że nikt na szczęście nie ucierpiał.

- Oprócz zastępów z jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu nowodworskiego, na miejsce przybył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, przybyła grupa operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP razem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Arturem Gonerą. Na miejsce przybył też wojewoda i Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z grupą operacyjną. Prowadzone są czynności, zawiązany został sztab. W tym momencie działania polegają głównie na monitorowaniu stanu wody, zabezpieczaniu powierzchni poprzez ustawianie worków z piaskiem - powiedział.

Kpt. Plagowski zaznaczył, że "na chwilę obecną jest szansa, że poziom wody nieznacznie się obniża". Strażacy niezmiennie są jednak na miejscu, prowadzą działania i monitorują sytuację. Akcja prowadzona jest w gminie Pomiechówek, na wysokości miejscowości Błędowo.

