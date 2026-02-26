Protesty przeciwko klinice przy Czerskiej. Mieszkańcy boją się powtórki z Pragi

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-02-26 19:53

Społeczność warszawskiego Mokotowa głośno sprzeciwia się działalności ośrodka terapii uzależnień, który niedawno przeniósł się z Pragi na ulicę Czerską. W sprawę zaangażowali się lokalni radni, wskazując na zagrożenie dla bezpieczeństwa i spokoju okolicy. Zespół terapeutyczny odpiera zarzuty, zapewniając o pełnej kontroli nad placówką.

Mieszkańcy Mokotowa protestują przeciw ośrodkowi przy Czerskiej

Informacja o relokacji punktu leczenia substytucyjnego z praskiej ulicy Kijowskiej na Mokotów wywołała spore poruszenie w połowie lutego. Lokalna społeczność z ulicy Czerskiej błyskawicznie wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec tej decyzji. Zorganizowano protest, a głównym motorem działań są obawy o pogorszenie stanu bezpieczeństwa oraz porządku w dzielnicy. Mieszkańcy boją się również, że w sąsiedztwie placówki rozkwitnie nielegalny handel metadonem.

Głos w dyskusji zabrała mokotowska radna Natalia Polubiec, która za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła uwagę na specyfikę lokalizacji.

"Nowa placówka działa w lokalu użytkowym na parterze budynku mieszkalnego - bezpośrednio przy osiedlu, w którym mieszkają rodziny z dziećmi. [...] Wielu z protestujących uważa, że lokalizacja ta jest niewłaściwa i nie została odpowiednio zabezpieczona, a słowa o monitoringu i ochronie nie rozwiewają ich obaw" - napisała.

Radny interweniuje w sprawie kliniki

Tematem zajął się także radny Tomasz Szczegielniak, do którego zaczęli zgłaszać się zaniepokojeni obywatele.

- Mieszkańcy, którzy się do mnie zwrócili, wyrazili zaniepokojenie, że na Mokotowie [...] nastąpi to, co działo się w okolicach ul. Kijowskiej, czyli handel tym środkiem, handel narkotykami, niebezpieczne sytuacje. [...] Poinformowałem mieszkańców, że mogą się udać na sesję Rady Dzielnicy Mokotów i przedstawić swoje wątpliwości. Odbył się protest przed kliniką, w którym również wziąłem udział, gdzie dowiedziałem się, że sytuacje, o których mówili mieszkańcy, że mogą się wydarzyć, już tak naprawdę się wydarzyły. Pojawiły się tam butelki z tym środkiem. [...] Jeden z mieszkańców poinformował o tym, że był świadkiem, jak doszło do kłótni między osobą, która miała ten środek, a osobą, która najprawdopodobniej chciała go od niej nabyć - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ESKA.

Samorządowiec wspomniał również o podejrzeniach dotyczących rzekomej próby włamania do pobliskiej apteki. Zapowiedział podjęcie działań w radzie dzielnicy, tak aby straż miejska i policja objęły ten rejon szczególnym nadzorem.

- Jestem zaniepokojony sytuacją. Będę postulował, żebyśmy jako radni zajęli się sprawą, prosząc straż miejską, policję o to, żeby objąć ten teren z szczególnym zainteresowaniem. Moim osobistym zdaniem klinika nie powinna znajdować się w takim miejscu, w którym znajduje się obecnie. Uważam, że tej kliniki tam po prostu nie powinno być, niezależnie od tego, jaka tam będzie ochrona - dodał.

Zasady leczenia metadonem

Przedstawiciele placówki starają się łagodzić napiętą atmosferę. Małgorzata Życzkowska, kierująca zespołem terapeutycznym, przybliżyła reporterowi Radia ESKA specyfikę leczenia metadonowego.

- Jest to metoda, która została wprowadzona w Polsce, bo pierwszy program powstał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w 1992 r. Polega to na tym, że pacjentom, którzy są uzależnieni od opioidów, podaje się substytut - agonistę receptorów opioidowych. Jest to syntetyczny środek, który ma czas trwania od 24 do 36 godzin. Może być zażywany raz na dobę i powoduje, że pacjenci nie mają objawów abstynencyjnych, zespołu abstynencyjnego, czyli są w stanie w pełni realizować plany życiowe, wykonywać obowiązki wynikające z bycia mamą, tatą, członkiem społeczeństwa - wyjaśniła, dodając, że środek nie ma euforycznego działania.

W ośrodku stosuje się również buprenorfinę, a zasady uczestnictwa w terapii są rygorystyczne.

- Na programie metadonowym są zasady. Wymagamy całkowitej abstynencji. Pacjenci są poddawani weryfikacji i badamy testem na obecność innych środków niedozwolonych, nieprzepisanych przez lekarza. W związku z tym, jeżeli pacjentowi wyjdzie w testach, że zażył inną substancję niż ta, która jest na programie zalecona, wtedy ponosi konsekwencje. Trzy dodatnie testy powodują, że pacjent jest usunięty z programu. Jest również odsyłany na detoks, dlatego że trzeba sobie powiedzieć prawdę - choroba taka jak uzależnienie jest chorobą nawrotową. Gdy przyjdzie pacjent pod wpływem alkoholu, to czuć. Wtedy od razu jest weryfikowany i absolutnie nie jest mu wydawany substytut. Pacjent jest odsyłany do lekarza. Jest pod wpływem alkoholu, zachowuje się w jakikolwiek sposób agresywny - jest karnie usunięty z programu - podkreśliła.

Kierowniczka wytłumaczyła procedurę podawania leku: chory stawia się w placówce codziennie i przyjmuje dawkę przy okienku. Jedynie osoby z co najmniej dwuletnim stażem, wykazujące pełną abstynencję i stabilizację życiową, mogą liczyć na wydanie substytutu do domu raz na dwa tygodnie.

- Taki pacjent wie, jak zabezpieczyć lek, jak go przechowywać, żeby on się nie dostał w niepowołane ręce i on sam tę dawkę przyjmuje w domu. Ale to są indywidualne sytuacje, większość pacjentów przychodzi codziennie, wypija metadon przy okienku i po prostu idzie - zaznaczyła.

Pracownicy ośrodka odpierają zarzuty o brak bezpieczeństwa

Reprezentantka kliniki przyznała, że tego typu placówki mogą teoretycznie przyciągać osoby szukające nielegalnych źródeł leku, ale problem ten może wystąpić w dowolnym miejscu. Wspominając lokalizację na ulicy Kijowskiej, zauważyła, że ciemne interesy robione w sąsiednich bramach niesłusznie przypisywano ich podopiecznym. Często po wezwaniu policji okazywało się, że sprawcy nie mają nic wspólnego z ośrodkiem. Przytoczyła przykład zniszczonej elewacji, o co ochrona oskarżyła pacjentów, a monitoring wykazał winę nastolatków na hulajnogach.

- W momencie, gdy byliśmy na ul. Kijowskiej, za nami były ul. Brzeska i Markowska, niejednokrotnie było tak, że różnego rodzaju "interesy" robione w bramach szły na konto pacjentów. My wzywaliśmy policję i okazywało się, że to w ogóle nie są nasi pacjenci. Na przykład elewacja została zniszczona w weekend. Pan z ochrony budynku powiedział, że to byli nasi pacjenci, że on ich widział na kamerze. Natomiast gdy nasz ochroniarz podszedł i przejrzał ten materiał, okazało się, że to było dwóch nastolatków, którzy bawili się hulajnogami, odbijali się od elewacji jak od rampy i ją zniszczyli. Mam wrażenie, dostajemy po głowie za wszelkiego rodzaju niedogodności, które są gdzieś naokoło - powiedziała.

Życzkowska zaznaczyła, że obiekt jest chroniony i objęty systemem monitoringu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- My naprawdę bardzo dbamy, żeby tam był spokój i cisza. Nie chcemy absolutnie zakłócać życia mieszkańców. Rozumiemy, że są dzieci, osoby starsze, wymagające wsparcia, natomiast nie może być tak, że gdzieś w dzielnicy ktoś kogoś pobił i to "wiadomo", że jest nasz pacjent - dodała.

Personel medyczny zapewnia, że dostosował się do wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia, a funkcjonowanie placówki nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców Mokotowa. Wskazano na lepszą infrastrukturę i organizację pracy w nowej lokalizacji.

- Jest zrobiona bardziej przejrzysta dokumentacja medyczna [...], jest więcej pomieszczeń, jest więcej personelu - wyliczyła rozmówczyni reportera.

Klinika leczenia uzależnień przeniosła się z Pragi na Czerską. Mieszkańcy protestują
Galeria zdjęć 14
Gadaj Zdrów - Uzależnienia 
Zwrot Akcji
Od uzależnienia do trzeźwości. Zwrot akcji? Wspólnota Anonimowych Alkoholików
Zwrot Akcji
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BEZPIECZEŃSTWO
WARSZAWA
MOKOTÓW
PRAGA-PÓŁNOC