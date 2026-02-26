Słońce i ciepło w weekend tylko na chwilę? Taka będzie pogoda w marcu

Prognoza pogody na weekend

Według informacji przekazanych przez synoptyka IMGW Przemysława Makarewicza, piątek 27 lutego upłynie pod znakiem słonecznej aury. Rozkład maksymalnych temperatur będzie jednak bardzo zróżnicowany - od zaledwie 3 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, aż do 17 stopni lokalnie w południowo-zachodniej Polsce. Ekspert podkreśla, że gwałtowne ocieplenie sprzyja szybkim roztopom, co wymusiło reakcję służb. Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami dla województwa pomorskiego, z wyłączeniem jego północno-wschodniej części. Alert obowiązuje od piątkowego poranka, od godziny 10:00, aż do niedzieli 1 marca, do godziny 20:00.

Sobota również zapowiada się pogodnie, choć synoptycy zwracają uwagę na zmieniające się warunki pod koniec dnia. W rejonach północno-zachodnich spodziewany jest wzrost zachmurzenia, a wieczorem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 stopni na północnym zachodzie i 8-10 stopni w pasie nadmorskim, przez 14-15 stopni w centrum kraju, aż po 15-17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Sytuacja pogodowa ulegnie pogorszeniu w niedzielę, kiedy to od północnego zachodu nad Polskę zacznie nasuwać się chłodny front atmosferyczny. Zjawisko to przyniesie ze sobą większe zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, które obejmą głównie północną i zachodnią część kraju, podczas gdy południe wciąż pozostanie w strefie słońca i ciepła. Termometry pokażą maksymalnie 5-6 stopni na krańcach północnych oraz 11-13 stopni w centrum. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą lokalnie do 15 stopni Celsjusza.

Prognozy długoterminowe na marzec. Możliwy powrót opadów śniegu?

Analizując długoterminowe modele IMGW, można zauważyć, że początek marca przyniesie powolne przyzwyczajanie się do wiosennych warunków. W pierwszym tygodniu nowego miesiąca temperatury maksymalne wyniosą od 6 do 12 stopni, a w kolejnych dniach utrzymają się w przedziale 6-10 stopni. Nie należy jednak całkowicie żegnać się z zimową aurą, ponieważ średnia temperatura minimalna wciąż sugeruje występowanie przymrozków. Szczególnie chłodny pod tym względem może okazać się drugi tydzień marca. Ogólnie przewiduje się, że w dużej części kraju marzec będzie miesiącem z temperaturami poniżej normy, przy zachowaniu sumy opadów w normie.

Jak donosi portal Onet, powołując się na dane Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), po łagodnym wejściu w marzec czeka nas wyraźniejsze ochłodzenie. Najniższe temperatury będą odczuwalne zwłaszcza nocami. Co więcej, po ponownym ociepleniu w połowie miesiąca, synoptycy nie wykluczają nawet powrotu opadów śniegu. Należy pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i prognozy długoterminowe mogą ulec zmianie. Warto więc na bieżąco monitorować komunikaty IMGW.

Kamienica przy ul. Polnej 46 bez centralnego ogrzewania - zobacz zdjęcia:

14

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie