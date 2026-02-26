Kulej, Szewińska, Skolimowska. Polscy mistrzowie olimpijscy spoczywają na jednym cmentarzu

Legendy sportu spoczywają na Powązkach

Świat polskiego sportu wciąż wspomina emocje olimpijskie po zakończonych w minioną niedzielę zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo. Zawsze przy okazji olimpiad sięgamy pamięcią wstecz do dawnych mistrzów i medalistów, których nie ma już wśród nas. W przypadku Polski znaczna część zmarłych gwiazd sportu, które zapisały swoją wielką historię na igrzyskach spoczywa w tym samym miejscu. Mowa oczywiście o Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Fani sportu mogą przespacerować się tutaj wśród licznych nagrobków gwiazd minionej epoki, które dostarczyły Polakom niezapomnianych emocji oraz zapewniły naszemu krajowi dumę na arenie międzynarodowej.

Słynni olimpijczycy pochowani na Powązkach

Oto, kto z legend polskiego sportu znalazł miejsce spoczynku na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim:

Kazimierz Deyna (1947–1989) – piłkarz, reprezentant Polski, mistrz olimpijski wraz z drużyną z Monachium z 1972 roku

– piłkarz, reprezentant Polski, mistrz olimpijski wraz z drużyną z Monachium z 1972 roku Janusz Gortat (1948–2023) – bokser, dwukrotny brązowy medalista olimpijski (1972 i 1976)

– bokser, dwukrotny brązowy medalista olimpijski (1972 i 1976) Kazimierz Górski (1921–2006) – piłkarz, trener, selekcjoner reprezentacji Polski, mistrz olimpijski wraz z drużyną z Monachium z 1972 roku i wicemistrz z Montrealu 1976

– piłkarz, trener, selekcjoner reprezentacji Polski, mistrz olimpijski wraz z drużyną z Monachium z 1972 roku i wicemistrz z Montrealu 1976 Józef Grudzień (1939–2017) – bokser, mistrz olimpijski z Tokio 1964 i wicemistrz z Meksyku 1968

– bokser, mistrz olimpijski z Tokio 1964 i wicemistrz z Meksyku 1968 Teodor Kocerka (1927–1999) – wioślarz, dwukrotny brązowy medalista olimpijski (1952, 1960)

– wioślarz, dwukrotny brązowy medalista olimpijski (1952, 1960) Władysław Komar (1940–1998) – lekkoatleta, kulomiot, mistrz olimpijski z Monachium w 1972

– lekkoatleta, kulomiot, mistrz olimpijski z Monachium w 1972 Elżbieta Krzesińska (1934-2015) - lekkoatletka, skoczkini w dal, mistrzyni olimpijska z Melbourne 1956 i wicemistrzyni z Rzymu 1960

lekkoatletka, skoczkini w dal, mistrzyni olimpijska z Melbourne 1956 i wicemistrzyni z Rzymu 1960 Zdzisław Krzyszkowiak (1929–2003) – lekkoatleta, mistrz olimpijski z Rzymu 1960

– lekkoatleta, mistrz olimpijski z Rzymu 1960 Jerzy Kulej (1940–2012) – bokser, mistrz olimpijski z Tokio 1964 i Meksyku 1968

– bokser, mistrz olimpijski z Tokio 1964 i Meksyku 1968 Zbigniew Pacelt (1951–2021) – pływak, pięcioboista, olimpijczyk, działacz sportowy, polityk

– pływak, pięcioboista, olimpijczyk, działacz sportowy, polityk Ryszard Parulski (1938-2017) - szermierz, medalista olimpijski

szermierz, medalista olimpijski Jadwiga Polasik (1956–2016) – szermierka, paraolimpijka - m.in. trzykrotna mistrzyni paraolimpijska z Sydney 2000 oraz wicemistrzyni z Atlanty 1996

– szermierka, paraolimpijka - m.in. trzykrotna mistrzyni paraolimpijska z Sydney 2000 oraz wicemistrzyni z Atlanty 1996 Andrzej Pstrokoński (1936–2022) – koszykarz, olimpijczyk, selekcjoner reprezentacji Polski, polityk

– koszykarz, olimpijczyk, selekcjoner reprezentacji Polski, polityk Elwira Seroczyńska (1931–2004) – łyżwiarka szybka, wicemistrzyni olimpijska ze Squaw Valley 1960

– łyżwiarka szybka, wicemistrzyni olimpijska ze Squaw Valley 1960 Kamila Skolimowska (1982–2009) – lekkoatletka, zawodniczka rzutu młotem, mistrzyni olimpijska z Sydney 2000

– lekkoatletka, zawodniczka rzutu młotem, mistrzyni olimpijska z Sydney 2000 Jan Szczepański (1939–2017) – bokser, mistrz olimpijski z Monachium 1972

– bokser, mistrz olimpijski z Monachium 1972 Irena Szewińska (1946–2018) – lekkoatletka, sprinterka, skoczkini w dal, mistrzyni olimpijska z Tokio 1964, Meksyku 1968, Montrealu 1976, a ponadto dwukrotna srebrna i dwukrotnie brązowa medalistka olimpijska

– lekkoatletka, sprinterka, skoczkini w dal, mistrzyni olimpijska z Tokio 1964, Meksyku 1968, Montrealu 1976, a ponadto dwukrotna srebrna i dwukrotnie brązowa medalistka olimpijska Tadeusz Ślusarski (1950–1998) – lekkoatleta, tyczkarz, mistrz olimpijski z Montrealu 1976 i wicemistrz z Moskwy 1980

– lekkoatleta, tyczkarz, mistrz olimpijski z Montrealu 1976 i wicemistrz z Moskwy 1980 Witold Woyda (1939–2008) – szermierz, podwójny mistrz olimpijski z Monachium 1972, a ponadto srebrny i brązowy medalista olimpijski

– szermierz, podwójny mistrz olimpijski z Monachium 1972, a ponadto srebrny i brązowy medalista olimpijski Wojciech Zabłocki (1930–2020) – szermierz, trzykrotny medalista olimpijski, architekt

– szermierz, trzykrotny medalista olimpijski, architekt Bogusław Zych (1951–1995) – szermierz, medalista olimpijski

Cześć nagrobków wymienionych wyżej gwiazd znajdziecie w naszej galerii zdjęć. Sprawdźcie ją poniżej:

